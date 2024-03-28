В эфире 24 Канала глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан оценил уровень угрозы нанесения россиянами новых ракетных ударов и проникновения ДРГ в город. Сейчас власти Киева принимают превентивные меры, чтобы город и его жители были защищены.

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Киев в приоритете для россиян

Угроза различных диверсий и ракетных ударов не исчезала с начала этой войны. Хорошо, что местные органы и Совет обороны Киева проводят заседания и отрабатывают различные варианты. Ведь любой украинский город, а особенно столица, остается приоритетной целью для российских террористов до конца войны.

Враг не уменьшает интенсивность своей деятельности, продолжает активно вербовать и подкупать людей через анонимные средства коммуникации. Россияне не жалеют денег на проведение подрывной деятельности,

– сказал Кузан.

По его словам, органы государственной власти и местного самоуправления должны приложить все возможные усилия, чтобы этому противодействовать.

Угрозы Кремля

К тому же с российской повестки дня не исчезает так называемое "украинское окно", через которое якобы должны были убежать террористы после теракта в Подмосковье. Директор ФСБ Александр Бортников даже пообещал нам "ответные меры", обвиняя в трагедии Украину. Вероятно, приспешник Владимира Путина имел в виду теракт.

Однако российские военные уже более двух лет терроризируют украинцев, обстреливая мирные города нашей страны. Действия России аналогичны любой террористической организации.

Россия – это террористическая страна, которая имеет гораздо более мощное оружие, в частности ракеты и бомбы, которых нет ни исламское государство, ни любая другая группировка. Это наконец должен увидеть и признать мир,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Путин и его соратники продолжают нагнетать историю и обвинять в теракте Украину. Их совсем не смущает отсутствие доказательств и заявления спецслужб наших западных партнеров.

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