В етері 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан оцінив рівень загрози завдання росіянами нових ракетних ударів та проникнення ДРГ у місто. Наразі влада Києва вживає превентивні заходи, аби місто та його мешканці були захищені.

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Київ у пріоритеті для росіян

Загроза різноманітних диверсій та ракетних ударів не зникала від початку цієї війни. Добре, що місцеві органи й Рада оборони Києва проводять засідання та відпрацьовують різноманітні варіанти. Адже будь-яке українське місто, а особливо столиця, залишається пріоритетною ціллю для російських терористів до кінця війни.

Ворог не зменшує інтенсивність своєї діяльності, продовжує активно вербувати та підкуповувати людей через анонімні засоби комунікації. Росіяни не шкодують грошей на проведення підривної діяльності,

– мовив Кузан.

За його словами, органи державної влади та місцевого самоврядування повинні докласти усіх можливих зусиль, щоби цьому протидіяти.

Погрози Кремля

До того ж з російського порядку денного не зникає так зване "українське вікно", через яке нібито мали втекти терористи після теракту в Підмосков'ї. Директор ФСБ Алєксандр Бортніков навіть пообіцяв нам "отвєтниє мєри", звинувачуючи в трагедії Україну. Ймовірно, поплічник Владіміра Путіна мав на увазі теракт.

Однак російські військові вже понад два роки тероризують українців, обстрілюючи мирні міста нашої країни. Дії Росії аналогічні до будь-якої терористичної організації.

Росія – це терористична країна, яка має набагато потужнішу зброю, зокрема ракети та бомби, яких немає ні ісламська держава, ні будь-яке інше угруповання. Це нарешті повинен побачити й визнати світ,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Путін і його соратники продовжують нагнітати історію і звинувачувати в теракті Україну. Їх зовсім не бентежить відсутність доказів й заяви спецслужб наших західних партнерів.

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