Это произошло зимой, когда в полицию позвонил врач и сообщил, что в медицинское учреждение Иванковского района доставили 38-летнего мужчину с явными признаками отравления таллием. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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В Киевской области будут судить женщину, которая отсылала любимым смертельные посылки

Как стало известно, 14 февраля один из потерпевших получил уведомление от неизвестного номера о том, что он участвовал в розыгрыше и выиграл соответствующий приз. Через несколько дней мужчина действительно получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять. Через некоторое время ему стало плохо, и он попал в больницу.

Подобные случаи отравления были зафиксированы в больнице Фастова. У 5 подруг был доказан в организме тоже этот вид сплава.

Позже правоохранители установили, что отправку курьерской доставкой ядовитых бутылок рома осуществляла женщина. Тогда же стало известно, что от отравления скончался мужчина.

Как оказалось, 20 лет назад женщина, которая травила людей, жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась. Неудачной оказалась попытка создать семью с еще одним потерпевшим, также получившим бутылку с ядом.

В доме 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку "подарков" и доказательства,

– рассказали в полиции.

Что нашли в злоумышленницы дома / фото полиции

Тогда полицейские задержали женщину, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении.

Уже направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Другой подобный случай

Напомним, ранее злоумышленники подсыпали женщинам ядовитое вещество в пищу или напитки, чтобы украсть у них деньги и ювелирные украшения. Банда работала в разных областях, однако задержать ее удалось в Хмельницкой области.

Злоумышленники снимали транспорт в автопрокатах и искали своих жертв по всей Украине на курортах, базах отдыха и развлекательных заведениях.