По свидетельству пары, дети якобы “мешали их бракосочетанию”. Эта история вызвала возмущение во всей Поднебесной.

Интересно "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды

В Китае казнили пару, выбросившую детей из окна дома

Журналисты отметили, что китайский суд признал мужчину вместе с девушкой виновными в убийстве его детей от первого брака. Они инсценировали якобы случайное падение малышей из жилой многоэтажки в юго-западном мегаполисе Чунцин, чтобы "могли создать новую семью".

Китаец Чжан Бо, сначала скрывая свое семейное положение и детей, закрутил роман с Йе Ченчень. Однако, когда Йе узнала правду, Чжан в конце концов развелся с женой, чтобы быть с ней.

В суде выяснилось, что Йе считала двоих детей Чжана препятствием для их отношений и обременительным бременем для их будущей совместной жизни. Она неустанно давила на Чжана, чтобы он избавился от детей, и даже угрожала разводом, если он откажется.

В глубоко трагическом повороте событий Чжан и Йе вступили в сговор, что привело к неописуемому акту – выбрасывания двухлетней дочери и годовалого сына из окна из их квартиры на 15-м этаже в ноябре 2020 года. К сожалению, невинные дети погибли в этом ужасном инциденте.

В декабре 2021 года суд вынес Чжан и Йе смертный приговор, подчеркнув тяжесть и отвратительность их действий. Недавно их приговор был приведен в исполнение, что ознаменовало завершение длительного и мучительного судебного процесса.

Это дело оказало длительное влияние на китайское общество: новость об их казни получила широкую огласку в популярной китайской социальной сети Weibo. Эта история получила огромное количество просмотров, что отражает коллективный шок и возмущение общественности этим отвратительным преступлением китайской пары.