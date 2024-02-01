За свідченням пари, діти нібито "заважали їхньому одруженню". Ця історія викликала обурення в усій Піднебесній.

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У Китаї стратили пару, що викинула дітей з вікна будинку

Журналісти зазначили, що китайський суд визнав чоловіка разом із дівчиною винними у вбивстві його дітей від першого шлюбу. Вони інсценували нібито випадкове падіння малят із житлової багатоповерхівки в південно-західному мегаполісі Чунцин, щоб "могли створити нову сім'ю".

Китаєць Чжан Бо, спочатку приховуючи свій сімейний стан і дітей, закрутив роман з Йе Ченчень. Однак, коли Йе дізналася правду, Чжан зрештою розлучився з дружиною, щоб бути з нею.

У суді з'ясувалося, що Йе вважала двох дітей Чжана перешкодою для їхніх стосунків і обтяжливим тягарем для їхнього майбутнього спільного життя. Вона невпинно тиснула на Чжана, щоб він позбувся дітей, і навіть погрожувала розлученням, якщо він відмовиться.

У глибоко трагічному повороті подій Чжан і Йе вступили в змову, що призвела до невимовного акту – викидання дворічної доньки та однорічного сина з вікна з їхньої квартири на 15-му поверсі в листопаді 2020 року. На жаль, невинні діти загинули в цьому жахливому інциденті.

У грудні 2021 року суд виніс Чжан і Йе смертний вирок, підкресливши тяжкість і огидність їхніх дій. Нещодавно їхній вирок було виконано, що ознаменувало завершення тривалого і болісного судового процесу.

Ця справа справила тривалий вплив на китайське суспільство: новина про їхню страту набула широкого розголосу в популярній китайській соціальній мережі Weibo. Ця історія отримала величезну кількість переглядів, що відображає колективний шок і обурення громадськості цим огидним злочином китайської пари.