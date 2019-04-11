Когда завершатся переговоры по дебатам на НСК "Олимпийский" в Киеве

Проведение дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, все же, может состояться на НСК "Олимпийский" в Киеве. Сейчас продолжаются переговоры между представителями кандидатов в президенты и руководством стадиона по этому вопросу. Окончательная заявление должно появиться до конца дня 11 апреля.

Как отметили в пресс-службе НСК "Олимпийский", переговоры по дебатам как 14-го, так и 19 апреля сейчас находятся в активной стадии. Их результаты до конца дня 11 апреля должны опубликовать на Facebook-странице стадиона. Кроме того, аналогичные сообщения обнародуют штабы Зеленского и Порошенко.

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Относительно того, кто будет проводить аккредитацию журналистов на дебаты, на "Олимпийском" ответа пока дать не могут. Также неизвестно, будут ли предусмотрены билеты и будут ли они в свободной продаже.

Ранее уполномоченные представители штабов обоих кандидатов в президенты подали запросы в НСК "Олимпийский" относительно проведения здесь дебатов. От команды Порошенко НСК получил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от команды Зеленского – на 19 апреля 2019 года.

11 апреля председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов убеждал, что штаб Зеленского отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В команде же Зеленского отметили, что они не отказываются от идеи проведения дебатов на НСК, но это будет 19 апреля. Согласно закону, именно в этот день с 20:00 до 21:00 дебаты должны состояться в студии Общественного.

Следовательно, в команде Зеленского в случае, если Петр Порошенко не придет 19 апреля на "Олимпийский", предложили провести дебаты с помощью видеосвязи.

Мы идем навстречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире,

– отметил глава штаба Иван Баканов.

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По убеждению команды Зеленского, дебаты в студии Общественного – "это просто какой-то пережиток советского прошлого", а на стадионе – более открытая атмосфера. Именно поэтому они хотят проводить дебаты именно на "Олимпийском".

Что известно про дебаты между Порошенко и Зеленским и при чем тут "Олимпийский"? Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, але у штабі останнього заявили, що дебати для них є нецікавими. Проте за деякий час Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



В частности, Зеленский предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах Порошенко и Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.