Команда украинских школьников заняла 4 место на международной олимпиаде по математике

Четыре золота, два серебра и четвертое место в общем рейтинге – такие достижения украинских школьников на международной олимпиаде по математике, которая состоялась в Румынии.

Участие в международном соревновании приняли дети из ста стран мира.

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Украину представляла команда из шести школьников. Отметим, что наши команды выступают на этой олимпиаде уже шестой раз. Однако, нынешний результат – самый высокий. До сих пор выше шестого места в рейтинге не поднимались.

К слову, 18 июня украинские школьники вернулись с олимпиады гениев в США с золотом и бронзой. В Борисполе встретили детей, которые успешно презентовали свои изобретения в Америке.