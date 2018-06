Школьники с медалями вернулись с международной "Олимпиады гениев"

Украинские школьники вернулись с олимпиады гениев в США с золотом и бронзой. В Борисполе встретили детей, которые успешно представили свои изобретения в Америке.

Украинские школьники на "Олимпиаде гениев", которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego, получили 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Львовянка София Петрушин получила бронзу за устройство, которое помогает незрячим читать тексты на электронных носителях.



София Петришин

Третье место и у черновчанина Николая Веремчука. Парень разработал прибор, определяющий плотность воздуха по фотографии.



Николай Веремчук

А школьник из Закарпатья Валентин Фречка получил золото за технологию изготовления бумаги из опавших листьев. Юные гении признаются, что уже получили предложения о сотрудничестве за рубежом. Однако, хотят воплотить свои идеи в Украине. К слову, в олимпиаде в этом году приняли участие 1300 учащихся из разных стран.

Что такое "Олимпиада гениев"?

Это международный конкурс среди старшеклассников, который способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивого развития благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса. Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ, чтобы помочь им получить навыки и знания, необходимые для того, чтобы быть гражданами, лидерами, учеными, художниками, писателями, инженерами и разработчиками будущего – агентами, которые будут способствовать экологическому устойчивому развитию в течение всей жизни.