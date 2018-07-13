Команда українських школярів посіла 4 місце на міжнародній олімпіаді з математики
Чотири золота, два срібла і четверте місце у загальному рейтингу – такі здобутки українських школярів на міжнародній олімпіаді з математики, яка відбулася у Румунії.
Участь у міжнародному змаганні взяли діти зі ста країн світу.
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Україну представляла команда з шести школярів. Зазначимо, що наші команди виступають на цій олімпіаді вже шостий раз. Однак, цьогорічний результат – найвищий. Досі вище шостого місця у рейтингу не піднімалися.
До слова, 18 червня українські школярі повернулися із олімпіади геніїв в США з золотом і бронзою. У Борисполі зустріли дітей, які успішно презентували свої винаходи в Америці.
Джерело: 24 канал
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