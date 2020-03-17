Новости о коронавирусе 17 марта: 7 новых случаев в Украине, Евро-2020 перенесли

В Украине официально подтверждено 14 случаев коронавируса. Рада отменила уплату ЕСВ для ФЛП. Китай восстанавливается после эпидемии. УЕФА перенес Евро-2020. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 17 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 17 марта

Общая ситуация в Украине

17 марта в Украине подтвердили 7 новых случаев коронавируса: 6 в Черновцах и 1 в Киеве. Всего зафиксировано 14 случаев: 10 – в Черновицкой области, 2 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Радомышле Житомирской области. 71-летняя женщина из Радомышля, к сожалению, умерла.

Стоит знать Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

Карантин в Украине продлится предварительно до 3 апреля, но его могут продлить с учетом эпидемической ситуации. Правительство также готово к введению чрезвычайного положения в случае необходимости.

Правительство уверяет: дефицита продуктов не будет. В магазинах каждые два дня проверяют наличие ряда продуктов, в частности, хлеба, круп, мяса, молока, яиц.

В ПЦУ будут проводить богослужения и церемонии в группах до 10 человек. Причастия будут давать в течение целого дня, чтобы избежать скоплений людей.

Студентов отправляют из общежитий по домам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие меры уже ввели в Киеве и Одессе.

"Новая почта" перенаправляет посылки из некоторых отделений в другие из-за закрытия ТРЦ. Укрпочта отменила плату за хранение отправлений в период карантина.

Mcdonald's закрывается на карантин, но еду можно заказать в McDrive и через Glovo. Гипермаркет "Эпицентр" продолжает работать, несмотря на карантин.

Строительство дорог в Украине не отменяют, Укравтодор работает в обычном режиме.

Ознакомьтесь Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников

Антикоронавирусные решения Рады

Нардепы приняли законопроект о противодействии коронавируса. Он предусматривает: упрощение закупки товаров и услуг для предотвращения эпидемии; официальное разрешение работать дистанционно; надбавки 200% персоналу, который борется с коронавирусом; штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение условий карантина.

ФЛП освободили от уплаты ЕСВ на период карантина, а также отменили другие налоги и штрафы.

Рада поддержала два законопроекта, которые сделали закупку лекарственных средств доступнее.

И напоследок нардепы изменили порядок своей работы. На период карнатина они будут работать в комитетах и собираться только на внеочередные заседания. Кстати, такое заседание могут созвать в начале следующей недели, уже разрабатывают новые законопроекты, чтобы предотвратить кризис.

Где получить информацию о коронавирусе: Горячие телефоны и оперативные сервисы

Транспортные ограничения

В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. В общественном транспорте можно ездить только небольшими группами – до 10 человек в маршрутках и до 20 – в трамваях и троллейбусах. Цена на проезд не вырастет. За соблюдением требований карантина должны следить водители, а в конфликтные ситуации вмешиваться полиция.

В транспорт Киева не будут пускать пассажиров без масок. Только вот масок в аптеках города пока нет.

Укрзализныця выполняет свои последние рейсы. С 12:00 18 марта в Украине остановится железнодорожное сообщение. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в течение месяца.

Обратите внимание Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать лишь одним препаратом

Украинцы за рубежом

3644 украинца официально обратились в МИД с просьбой вернуть их из-за границы домой.

В общем, после закрытия границ с 16 марта в Украину вернулось около 50 тысяч украинцев.

Украина эвакуировала более 7 тысяч своих граждан из курортных Шарм эль Шейха и Хургады в Египте. Из Ливана в Киев спецрейсом вернули 74 украинца. В то же время около 360 украинцев застряли в Вене, еще около сотни наших граждан не могут выехать из Шри-Ланки. В Германии эвакуацию ждут 1100 украинцев, в Турции – 290.

Украинцам, которые хотят вернуться домой из Польши, советуют самостоятельно добраться до автомобильных пунктов пропуска, на месте работают дипломаты.

Новости о коронавирусе в мире за 17 марта

Главное о коронавирусе в мире

В мире почти 197 000 подтвержденных случаев коронавируса. Почти 8 000 больных умерли, почти 82 000 выздоровели.

Китай оживает после эпидемии коронавируса. Восстанавливают пассажирские перевозки.

AliExpress возобновил работу 95% производителей в Китае. В школах страны ввели новый предмет – эпидемическое образование.

Испания стала второй страной Европы после Италии по темпам распространения коронавируса. В стране зафиксировано 11279 случаев заражения.

В тюрьмах Ирландии запретили антисептики, чтобы заключенные не варили из них самогон.

Volkswagen, Fiat и Renault останавливают производство автомобилей в Европе.

Все правительство Польши ушло на карантин из-за министра с коронавирусом.

Трамп все же признал, что ситуация с распространением коронавируса хуже, чем ожидалась. Он призвал американцев не ходить в бары и магазины и не собираться большими группами. По его мнению, эпидемия закончится в июле – августе.

Улыбнитесь Российские СМИ сконфузились сообщением о львовском метро

Коронавирус, спорт и шоу-биз

УЕФА официально перенес Евро-2020 из-за коронавируса. Чемпионат состоится 11 июня – 11 июля 2021 года. Кроме того, пришлось смещать даты финалов двух турниров: финал Лиги Европы состоится 24 июня, а победителя Лиги чемпионов определят 27 июня.

Чемпионат Украины по футболу официально приостановили.

Бой UFC Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона состоится, только без зрителей.

У норвежского актера Кристофера Гивью, сыгравшего в "Игре престолов" и "Форсаже-8", обнаружили коронавирус. В то же время Том Хэнкс с женой полностью выздоровели.

Концерты переходят в онлайн. Фронтмен Coldplay Крис Мартин провел концерт в инстаграме.

Исследование коронавируса

Врачи в Китае и Италии заявили об эффективности препарата тоцилизумаб в лечении коронавируса. Мы собрали все, что известно об этих лекарствах.

Немецкие ученые считают, что пандемия Covid-19 может растянуться на два года.