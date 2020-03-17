Новости о коронавирусе 17 марта: 7 новых случаев в Украине, Евро-2020 перенесли
В Украине официально подтверждено 14 случаев коронавируса. Рада отменила уплату ЕСВ для ФЛП. Китай восстанавливается после эпидемии. УЕФА перенес Евро-2020. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 17 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 17 марта
Общая ситуация в Украине
- 17 марта в Украине подтвердили 7 новых случаев коронавируса: 6 в Черновцах и 1 в Киеве. Всего зафиксировано 14 случаев: 10 – в Черновицкой области, 2 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Радомышле Житомирской области. 71-летняя женщина из Радомышля, к сожалению, умерла.
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- Карантин в Украине продлится предварительно до 3 апреля, но его могут продлить с учетом эпидемической ситуации. Правительство также готово к введению чрезвычайного положения в случае необходимости.
- Правительство уверяет: дефицита продуктов не будет. В магазинах каждые два дня проверяют наличие ряда продуктов, в частности, хлеба, круп, мяса, молока, яиц.
- В ПЦУ будут проводить богослужения и церемонии в группах до 10 человек. Причастия будут давать в течение целого дня, чтобы избежать скоплений людей.
- Студентов отправляют из общежитий по домам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие меры уже ввели в Киеве и Одессе.
- "Новая почта" перенаправляет посылки из некоторых отделений в другие из-за закрытия ТРЦ. Укрпочта отменила плату за хранение отправлений в период карантина.
- Mcdonald's закрывается на карантин, но еду можно заказать в McDrive и через Glovo. Гипермаркет "Эпицентр" продолжает работать, несмотря на карантин.
- Строительство дорог в Украине не отменяют, Укравтодор работает в обычном режиме.
- В НБУ уверяют, что украинская экономика готова к кризисным явлениям, ресурсов достаточно, валютные ограничения вводить не будут. Украинцев обещают не штрафовать за долги по кредитам в период карантина. В то же время банки 17 марта резко снизили курс гривны при онлайн-обмене
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Антикоронавирусные решения Рады
- Нардепы приняли законопроект о противодействии коронавируса. Он предусматривает: упрощение закупки товаров и услуг для предотвращения эпидемии; официальное разрешение работать дистанционно; надбавки 200% персоналу, который борется с коронавирусом; штрафы и уголовную ответственность за несоблюдение условий карантина.
- ФЛП освободили от уплаты ЕСВ на период карантина, а также отменили другие налоги и штрафы.
- Рада поддержала два законопроекта, которые сделали закупку лекарственных средств доступнее.
- И напоследок нардепы изменили порядок своей работы. На период карнатина они будут работать в комитетах и собираться только на внеочередные заседания. Кстати, такое заседание могут созвать в начале следующей недели, уже разрабатывают новые законопроекты, чтобы предотвратить кризис.
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Транспортные ограничения
- В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. В общественном транспорте можно ездить только небольшими группами – до 10 человек в маршрутках и до 20 – в трамваях и троллейбусах. Цена на проезд не вырастет. За соблюдением требований карантина должны следить водители, а в конфликтные ситуации вмешиваться полиция.
- В транспорт Киева не будут пускать пассажиров без масок. Только вот масок в аптеках города пока нет.
- Укрзализныця выполняет свои последние рейсы. С 12:00 18 марта в Украине остановится железнодорожное сообщение. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в течение месяца.
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Украинцы за рубежом
- 3644 украинца официально обратились в МИД с просьбой вернуть их из-за границы домой.
- В общем, после закрытия границ с 16 марта в Украину вернулось около 50 тысяч украинцев.
- Украина эвакуировала более 7 тысяч своих граждан из курортных Шарм эль Шейха и Хургады в Египте. Из Ливана в Киев спецрейсом вернули 74 украинца. В то же время около 360 украинцев застряли в Вене, еще около сотни наших граждан не могут выехать из Шри-Ланки. В Германии эвакуацию ждут 1100 украинцев, в Турции – 290.
- Украинцам, которые хотят вернуться домой из Польши, советуют самостоятельно добраться до автомобильных пунктов пропуска, на месте работают дипломаты.
Новости о коронавирусе в мире за 17 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире почти 197 000 подтвержденных случаев коронавируса. Почти 8 000 больных умерли, почти 82 000 выздоровели.
- Китай оживает после эпидемии коронавируса. Восстанавливают пассажирские перевозки.
- AliExpress возобновил работу 95% производителей в Китае. В школах страны ввели новый предмет – эпидемическое образование.
- Испания стала второй страной Европы после Италии по темпам распространения коронавируса. В стране зафиксировано 11279 случаев заражения.
- В тюрьмах Ирландии запретили антисептики, чтобы заключенные не варили из них самогон.
- Volkswagen, Fiat и Renault останавливают производство автомобилей в Европе.
- Все правительство Польши ушло на карантин из-за министра с коронавирусом.
- Трамп все же признал, что ситуация с распространением коронавируса хуже, чем ожидалась. Он призвал американцев не ходить в бары и магазины и не собираться большими группами. По его мнению, эпидемия закончится в июле – августе.
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Коронавирус, спорт и шоу-биз
- УЕФА официально перенес Евро-2020 из-за коронавируса. Чемпионат состоится 11 июня – 11 июля 2021 года. Кроме того, пришлось смещать даты финалов двух турниров: финал Лиги Европы состоится 24 июня, а победителя Лиги чемпионов определят 27 июня.
- Чемпионат Украины по футболу официально приостановили.
- Бой UFC Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона состоится, только без зрителей.
- У норвежского актера Кристофера Гивью, сыгравшего в "Игре престолов" и "Форсаже-8", обнаружили коронавирус. В то же время Том Хэнкс с женой полностью выздоровели.
- Концерты переходят в онлайн. Фронтмен Coldplay Крис Мартин провел концерт в инстаграме.
Исследование коронавируса
- Врачи в Китае и Италии заявили об эффективности препарата тоцилизумаб в лечении коронавируса. Мы собрали все, что известно об этих лекарствах.
- Немецкие ученые считают, что пандемия Covid-19 может растянуться на два года.
- Из-за пандемии коронавируса и карантина удалось уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Ученые считают, что это спасет больше жизней, чем заберет болезнь.
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