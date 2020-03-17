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      Новости о коронавирусе 17 марта: 7 новых случаев в Украине, Евро-2020 перенесли

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      В Украине официально подтверждено 14 случаев коронавируса. Рада отменила уплату ЕСВ для ФЛП. Китай восстанавливается после эпидемии. УЕФА перенес Евро-2020. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 17 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 17 марта

      Общая ситуация в Украине

      • 17 марта в Украине подтвердили 7 новых случаев коронавируса: 6 в Черновцах и 1 в Киеве. Всего зафиксировано 14 случаев: 10 – в Черновицкой области, 2 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Радомышле Житомирской области. 71-летняя женщина из Радомышля, к сожалению, умерла.

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      • Правительство уверяет: дефицита продуктов не будет. В магазинах каждые два дня проверяют наличие ряда продуктов, в частности, хлеба, круп, мяса, молока, яиц.
      • Студентов отправляют из общежитий по домам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такие меры уже ввели в Киеве и Одессе.

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      Антикоронавирусные решения Рады

      • Рада поддержала два законопроекта, которые сделали закупку лекарственных средств доступнее.
      • И напоследок нардепы изменили порядок своей работы. На период карнатина они будут работать в комитетах и собираться только на внеочередные заседания. Кстати, такое заседание могут созвать в начале следующей недели, уже разрабатывают новые законопроекты, чтобы предотвратить кризис.

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      Транспортные ограничения

      • В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро. В общественном транспорте можно ездить только небольшими группами – до 10 человек в маршрутках и до 20 – в трамваях и троллейбусах. Цена на проезд не вырастет. За соблюдением требований карантина должны следить водители, а в конфликтные ситуации вмешиваться полиция.
      • Укрзализныця выполняет свои последние рейсы. С 12:00 18 марта в Украине остановится железнодорожное сообщение. Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в течение месяца.

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      Украинцы за рубежом

      • 3644 украинца официально обратились в МИД с просьбой вернуть их из-за границы домой.
      • В общем, после закрытия границ с 16 марта в Украину вернулось около 50 тысяч украинцев.
      • Украинцам, которые хотят вернуться домой из Польши, советуют самостоятельно добраться до автомобильных пунктов пропуска, на месте работают дипломаты.

      Новости о коронавирусе в мире за 17 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире почти 197 000 подтвержденных случаев коронавируса. Почти 8 000 больных умерли, почти 82 000 выздоровели.
      • Китай оживает после эпидемии коронавируса. Восстанавливают пассажирские перевозки.
      • Испания стала второй страной Европы после Италии по темпам распространения коронавируса. В стране зафиксировано 11279 случаев заражения.
      • Трамп все же признал, что ситуация с распространением коронавируса хуже, чем ожидалась. Он призвал американцев не ходить в бары и магазины и не собираться большими группами. По его мнению, эпидемия закончится в июле – августе.

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      Коронавирус, спорт и шоу-биз

      • У норвежского актера Кристофера Гивью, сыгравшего в "Игре престолов" и "Форсаже-8", обнаружили коронавирус. В то же время Том Хэнкс с женой полностью выздоровели.

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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