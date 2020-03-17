Новини про коронавірус 17 березня: 7 нових випадків в Україні, Євро-2020 перенесли

В Україні офіційно підтверджено 14 випадків коронавірусу. Рада скасувала сплату ЄСВ для ФОПів. Китай відновлюється після епідемії. УЄФА переніс Євро-2020. Останні новини про коронавірус Covid-19 за 17 березня.

Новини про коронавірус в Україні 17 березня

Загальна ситуація в Україні

17 березня в Україні підтвердили 7 нових випадків коронавірусу: ​6 у Чернівцях та 1 у Києві. Загалом зафіксовано 14 випадків: 10 – в Чернівецькій області, 2 – в Києві, 1 – у Київській області, 1 – в Радомишлі Житомирської області. На жаль, померли 71-річна жінка з Радомишля та 33-річна жінка з Чернівців.

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Карантин в Україні трив атиме попередньо до 3 квітня, але його можуть продовжити з урахуванням епідемічної ситуації. Уряд також готовий до введення надзвичайного стану у разі потреби.

Уряд запевняє: дефіциту продуктів не буде. В магазинах кожних два дні перевіряють наявність низки продуктів, зокрема, хліба, круп, м'яса, молока, яєць.

У ПЦУ проводитимуть богослужіння і церемонії в групах до 10 людей. Причастя будуть давати протягом цілого дня, щоб уникнути скупчень людей.

Студентів відправляють з гуртожитків по домівках, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі заходи вже ввели в Києві та Одесі.

"Нова пошта" перенаправляє посилки з деяких відділень в інші через закриття ТРЦ. Укрпошта скасувала плату за зберігання відправлень в період карантину.

McDonald's закривається на карантин, але їжу можна замовити в McDrive і через Glovo. Гіпермаркет "Епіцентр" продовжує працювати попри карантин.

Будівництво доріг в Україні не скасовують, Укравтодор працює у звичайному режимі.

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Антикоронавірусні рішення Ради

Нардепи ухвалили законопроєкт про протидію коронавірусу. Він передбачає: спрощення закупівлі товарів і послуг для запобігання епідемії; офіційний дозвіл працювати дистанційно; надбавки 200% пресоналу, який бореться з коронавірусом; штрафи і кримінальну відповідальність за недотримання умов карантину.

ФОПів звільнили від сплати ЄСВ на період карантину, а також скасували інші податки та штрафи.

Рада підтримала два законопроєкти, які зробили закупівлю лікарських засобів доступнішою.

І наостанок нардепи змінили порядок своєї роботи. На період карнатину вони працюватимуть в комітетах і збиратимуться лише на позачергові засідання. До речі, таке засідання можуть скликати на початку наступного тижня, вже розробляють нові законопроекти, щоб запобігти кризі.

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Транспортні обмеження

У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро. У громадському транспорті можна їздити лише невеликими групами – до 10 людей в маршрутках і до 20 – у трамваях і тролейбусах. Ціна на проїзд не зросте. За дотриманням вимог карантину мають стежити водії, та у конфліктні ситуації втручатимуться поліція.

У транспорт Києва не пускатимуть пасажирів без масок. Тільки-от масок в аптеках міста поки нема.

Укрзалізниця виконує свої останні рейси. З 12:00 18 березня в Україні зупиниться залізничне сполучення. Пасажири зможуть повернути гроші за квитки впродовж місяця.

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Українці за кордоном

3644 українці офіційно звернулися в МЗС з проханням повернути їх з-за кордону додому. Загалом після закриття кордонів з 16 березня в Україну повернулося близько 50 тисяч українців.

Україна евакуювала понад 7 тисяч своїх громадян з курортних Шарм ель Шейху і Хургади у Єгипті. З Лівану до Києва спецрейсом повернули 74 українців. Водночас близько 360 українців застрягли у Відні, ще близько сотні наших громадян не можуть виїхати зі Шрі-Ланки. У Німеччині на евакуацію чекають 1100 українців, в Туреччині – 290.

Українцям, які хочуть повернутися додому з Польщі, радять самостійно добратися до автомобільних пунктів пропуску, на місці працюють дипломати.

Новини про коронавірус у світі за 17 березня

Головне про коронавірус у світі

У світі майже 197 000 підтверджених випадків коронавірусу. Майже 8 000 хворих померли, майже 82 000 одужали.

Китай оживає після епідемії коронавірусу. Відновлюють пасажирські перевезення. AliExpress відновило роботу 95% виробників у Китаї. У школах країни запровадили новий предмет – епідемічна освіта.

Іспанія стала другою країною Європи після Італії за темпами поширення коронавірусу. У країні зафіксовано 11279 випадків зараження.

У в'язницях Ірландії заборонили антисептики, щоб в'язні не варили з них самогон.

Volkswagen, Fiat і Renault зупиняють виробництво автомобілів у Європі.

Весь уряд Польщі пішов на карантин через міністра з коронавірусом.

Трамп все ж визнав, що ситуація з поширенням коронавірусу гірша, ніж очікувалося. Він закликав американців не ходити в бари і магазини і не збиратися великими групами. На його думку, епідемія закінчиться в липні – серпні.

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Коронавірус і спорт та шоу-біз

УЄФА офіційно переніс Євро-2020 через коронавірус. Чемпіонат відбудеться 11 червня – 11 липня 2021 року. Крім того, довелося зміщувати дати фіналів двох турнірів: фіна л Ліги Європи відбудеться 24 червня, а переможця Ліги чемпіонів визначать 27 червня.

Чемпіонат України з футболу офіційно призупинили.

Бій UFC Хабіб Нурмагомедов проти Тоні Фергюсона відбудеться, тільки без глядачів.

У норвезького актора Крістофера Гів'ю, який зіграв у "Грі престолів" і "Форсажі-8", виявили коронавірус. Водночас Том Генкс із дружиною повністю одужали.

Концерти переходять в онлайн. Фронтмен Coldplay Кріс Мартін провів концерт в інстаграмі.

Дослідження коронавірусу

Лікарі в Китаї та Італії заявили про ефективніть препарату Тоцілізумаб в лікуванні коронавірусу. Ми зібрали все, що відомо про ці ліки.

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