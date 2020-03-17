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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Новини про коронавірус 17 березня: 7 нових випадків в Україні, Євро-2020 перенесли

      - Читать новость на русском
      Останні новини про коронавірус в Україні та світі 17 березня / konkurent.in.ua

      В Україні офіційно підтверджено 14 випадків коронавірусу. Рада скасувала сплату ЄСВ для ФОПів. Китай відновлюється після епідемії. УЄФА переніс Євро-2020. Останні новини про коронавірус Covid-19 за 17 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 17 березня

      Загальна ситуація в Україні

      • 17 березня в Україні підтвердили 7 нових випадків коронавірусу: ​6 у Чернівцях та 1 у Києві. Загалом зафіксовано 14 випадків: 10 – в Чернівецькій області, 2 – в Києві, 1 – у Київській області, 1 – в Радомишлі Житомирської області. На жаль, померли 71-річна жінка з Радомишля та 33-річна жінка з Чернівців.

      Варто знати Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • Уряд запевняє: дефіциту продуктів не буде. В магазинах кожних два дні перевіряють наявність низки продуктів, зокрема, хліба, круп, м'яса, молока, яєць.
      • Студентів відправляють з гуртожитків по домівках, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Такі заходи вже ввели в Києві та Одесі.

      Ознайомтеся Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв

      Антикоронавірусні рішення Ради

      • І наостанок нардепи змінили порядок своєї роботи. На період карнатину вони працюватимуть в комітетах і збиратимуться лише на позачергові засідання. До речі, таке засідання можуть скликати на початку наступного тижня, вже розробляють нові законопроекти, щоб запобігти кризі.

      Де отримати інформацію про коронавірус: Гарячі телефони та оперативні сервіси

      Транспортні обмеження

      • У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро. У громадському транспорті можна їздити лише невеликими групами – до 10 людей в маршрутках і до 20 – у трамваях і тролейбусах. Ціна на проїзд не зросте. За дотриманням вимог карантину мають стежити водії, та у конфліктні ситуації втручатимуться поліція.
      • Укрзалізниця виконує свої останні рейси. З 12:00 18 березня в Україні зупиниться залізничне сполучення. Пасажири зможуть повернути гроші за квитки впродовж місяця.

      Зверніть увагу Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом

      Українці за кордоном

      • 3644 українці офіційно звернулися в МЗС з проханням повернути їх з-за кордону додому. Загалом після закриття кордонів з 16 березня в Україну повернулося близько 50 тисяч українців. 
      • Українцям, які хочуть повернутися додому з Польщі, радять самостійно добратися до автомобільних пунктів пропуску, на місці працюють дипломати.

      Новини про коронавірус у світі за 17 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі майже 197 000 підтверджених випадків коронавірусу. Майже 8 000 хворих померли, майже 82 000 одужали. 
      • Іспанія стала другою країною Європи після Італії за темпами поширення коронавірусу. У країні зафіксовано 11279 випадків зараження.
      • Трамп все ж визнав, що ситуація з поширенням коронавірусу гірша, ніж очікувалося. Він закликав американців не ходити в бари і магазини і не збиратися великими групами. На його думку, епідемія закінчиться в липні – серпні.

      Посміхніться Російські ЗМІ сконфузились повідомленням про львівське метро

      Коронавірус і спорт та шоу-біз

      • УЄФА офіційно переніс Євро-2020 через коронавірус. Чемпіонат відбудеться 11 червня – 11 липня 2021 року. Крім того, довелося зміщувати дати фіналів двох турнірів: фінал Ліги Європи відбудеться 24 червня, а переможця Ліги чемпіонів визначать 27 червня.
      • У норвезького актора Крістофера Гів'ю, який зіграв у "Грі престолів" і "Форсажі-8", виявили коронавірус. Водночас Том Генкс із дружиною повністю одужали.

      Дослідження коронавірусу

      • Німецькі науковці вважають, що пандемія Covid-19 може розтягнутися на два роки
      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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