Подібні вимоги Кремль висуває вже не вперше. Раніше Володимир Путін заявляв, що вступ України до НАТО є червоною лінією для Росії.

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Яка справжня причина страху Росії

Підконтрольні Росії медійники взагалі загрожували Україні військовою агресією у разі вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Істерична реакція Кремля зрозуміла. Очевидно, що Москва виступає проти розширення НАТО зовсім не тому, що бачить у цьому якусь загрозу і справді вірить, що НАТО може атакувати Росію.

Усе якраз навпаки. Кремль розглядає сусідні з Росією держави як об'єкт потенційної агресії.

Вступ цих держав до НАТО можливість такої агресії для Кремля вже виключає. Позбавляє Росію можливості анексувати частину їхньої території в майбутньому.

Максимальна зневага до України та Грузії

Пострадянську територію російські посадовці розглядають як власні феодальні наділи. Жителів же вважають кимось на зразок холопів, думка яких не має значення.

Обратите внимание Путин в бешенстве: "провинции" Москвы хотят вступление в НАТО

Яка там різниця чого хочуть українці та грузини? Не треба на них взагалі звертати увагу. Москва всіма своїми діями намагається продемонструвати максимальну зневагу до сусідніх країн та їхніх мешканців.

Російські політики відкрито заявляють: ані українці, ані грузини не мають права самостійно визначати зовнішню політику своїх країн та вирішувати, до яких організацій та союзів їм входити. За них це вирішуватимуть росіяни.

Не важливо, як хочуть жити українців. Важливо, що хочуть дяді у Кремлі, які не мають до нас жодного стосунку і які привласнили собі право вирішувати українську долю за нас.

Найсмішніше, що після таких заяв вони щиро дивуються і не розуміють, звідки беруться антиросійські настрої у сусідніх державах. То може звідси?



Кремль сам створює антиросійські настрої у світі / Фото Getty Images

Будь-який нормальний українець чи грузин, у якого є елементарне почуття власної гідності, поставить цілком обґрунтоване запитання – з чого це раптом чиновник із чужої країни вказує мені як жити? Ми самі розберемося і вирішимо. Ти тут до чого?

Реклама НАТО від Росії

Так, не всі в Україні хочуть у НАТО. Не всі в НАТО хочуть приймати Україну. Проте в будь-якому разі – це справа України та країн-членкинь НАТО. Вирішувати нам, а зовсім не чиновникам з Москви. Наслідком такої "геніальної" політики російської влади є нові дані соціологічних досліджень.

Зауважте! За даними соцопитувань, проведених в Україні перед Новим роком, вступ до НАТО підтримують уже близько 60% українців.

Для порівняння, у 2013 році, перед тим як Росія анексувала Крим та влаштувала війну на Донбасі, таких було лише 15%. У такий спосіб ніхто не робить для реклами НАТО в Україні стільки, скільки зробила російська влада.

Залишається лише побажати Кремлю продовжувати робити так само. За кілька років вступ України до НАТО підтримає і 90% населення. Про що раніше українці й мріяти не могли.

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