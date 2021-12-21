В дом Аметова силовики пришли утром. Мужчину сразу забрали на допрос.

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Во время допроса Аметова пытали

Оккупанты пытались доказать причастность Аметова к якобы подрыву газопровода в поселке Перевальное. Домой мужчина вернулся уже вечером и сообщил о пытках. Свой рассказ крымский татарин выложил на видео, которое обнародовала "Крымская солидарность".

Под ухо мне засунули какие-то тряпки. Я почувствовал, что туда начали просовывать провода, чувствовал их движение по лицу и понял, что меня будут бить током,

– рассказал Аметов.

Мужчина терпел и продолжал настаивать на адвокате. Лишь после третьего удара, рассказал Аметов, пришел некий работник ФСБ и сообщил ему, что он "чист". Однако задержанного предупредили, если он расскажет о том, что происходило, обнародуют документ, который он подписал. В нем говорится о сотрудничестве с ФСБ.

Мужчину несколько раз били током

Я сказал: Хорошо, я говорить не буду. Но они совершили ошибку. Лучше бы они убили меня, потому что я буду рассказывать обо всем происходящем,

– сказал крымский татарин.

Аметова оставили за городом, а домой он добрался на попутной машине.

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Украинская прокуратура квалифицировала это как военное преступление

Прокуратура АР Крым квалифицировала пытки как военное преступление. Уголовное производство начали за нарушение законов и обычаев войны. Сначала дело возбудили за незаконное задержание и нарушение неприкосновенности жилища, однако впоследствии его переквалифицировали.

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