По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, который прикрывал деятельность группы сутенеров.

Внимание На Киевщине разоблачили сутенерок, которые вербовали девушек в иностранные бордели

Злоумышленнику сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

статья 302 (создание или содержание мест разврата);

статья 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).



Суд арестовал закрывающего бордели заместителя руководителя миграционной службы / Фото Прокуратура

Что известно о задержании руководства миграционной службы

Подозреваемый был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин в занятие проституцией.

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата, по местам жительства фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. Всего было задержано 15 участников группировки.

Напомним, по данным СБУ, "доходы" организаторов нелегального бизнеса ежемесячно составляли более 50 миллионов гривен.

На "работу" приглашали молодых девушек от 18 до 30 лет. Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки – водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.