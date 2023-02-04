По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, который прикрывал деятельность группы сутенеров.
Внимание На Киевщине разоблачили сутенерок, которые вербовали девушек в иностранные бордели
Злоумышленнику сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- статья 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);
- статья 302 (создание или содержание мест разврата);
- статья 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
Суд арестовал закрывающего бордели заместителя руководителя миграционной службы / Фото Прокуратура
Что известно о задержании руководства миграционной службы
Подозреваемый был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин в занятие проституцией.
Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата, по местам жительства фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. Всего было задержано 15 участников группировки.
На "работу" приглашали молодых девушек от 18 до 30 лет. Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки – водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.