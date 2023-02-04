За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, який прикривав діяльність групи сутенерів.

Увага На Київщині викрили сутенерок, які вербували дівчат в іноземні борделі

Зловмиснику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);

стаття 302 (створення або утримання місць розпусти);

стаття 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).



Суд арештував заступника керівника міграційної служби, який кришував борделі / Фото Прокуратура

Що відомо про затримання керівництва міграційної служби

Підозрюваний був затриманий цього тижня у рамках масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. Усього були затримані 15 учасників угруповання.

Нагадаємо, за даними СБУ, "прибутки" організаторів нелегального бізнесу щомісяця становили понад 50 мільйонів гривень.

На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років. Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.