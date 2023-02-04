За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, який прикривав діяльність групи сутенерів.

Увага На Київщині викрили сутенерок, які вербували дівчат в іноземні борделі

Зловмиснику повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • стаття 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);
  • стаття 302 (створення або утримання місць розпусти);
  • стаття 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).


Суд арештував заступника керівника міграційної служби, який кришував борделі / Фото Прокуратура

Що відомо про затримання керівництва міграційної служби

Підозрюваний був затриманий цього тижня у рамках масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. Усього були затримані 15 учасників угруповання.

На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років. Перевезенням дівчат до клієнтів в період дії комендантської години займалися інші члени злочинного угрупування – водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та держаних підприємств та мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.