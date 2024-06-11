Об этом пишет в своей колонке для Tagesspiegel экс-госсекретарь США Майк Помпео, который сейчас входит в совет директоров глобального телеком-оператора VEON и его украинского актива – Киевстар.

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"США и Германия сейчас лидируют в мире по объемам военной поддержки Украины. Вместе с институтами ЕС мы взяли на себя твердое обязательство поддерживать героическую оборону Украины против российской агрессии. Мы можем сделать еще больше, поощряя прямые иностранные инвестиции в Украину для удовлетворения самых насущных потребностей", – пишет Помпео.

Он напоминает слова министра экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце о том, что для достижения экономического роста и восстановления Украины одних только государственных денег будет недостаточно – должны быть привлечены частные инвесторы.

Почему иностранные инвестиции важны для Украины

Именно поэтому Украина должна работать над созданием благоприятного инвестиционного климата, отмечает Помпео.

Очень важно, чтобы эта война была выиграна не только на линии фронта. Украина должна иметь возможность поддерживать свою внутреннюю инфраструктуру и экономику. Украине нужен инвестиционный климат, который будет поощрять больше частных инвесторов вкладывать свой капитал в восстановление разрушенной страны, чтобы оправиться от этой войны,

– отмечает экс-госсекретарь США.

Помпео отметил, что гордится своей ролью в привлечении инвестиций в экономику Украины, занимая должность члена Совета директоров VEON – компании, акции которой котируются на американской и европейской фондовых биржах. VEON является владельцем компании "Киевстар" – крупнейшего в Украине поставщика телекоммуникационных и цифровых услуг.

На международной конференции по восстановлению и реконструкции в Берлине VEON и Киевстар представили пакет инвестиций в размере 1 миллиард долларов, которые будут вложены в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры Украины в течение пяти лет (с 2023 по 2027 годы).

Такая поддержка со стороны западного частного сектора сейчас должна быть направлена в Украину, чтобы она могла восстановиться и процветать. Это единственный способ поддержать украинскую экономику и общество в условиях войны. В то же время эти инвестиции создают фундамент, который позволит украинской экономике выйти на новый уровень сразу после окончания войны,

– объяснил Помпео.

Как Запад может помочь Украине достичь успешного экономического роста

По убеждению Помпео, экономическая мощь Украины – это ее стратегическое преимущество в сфере безопасности.

Сотрудничая с украинским руководством в поиске правильного сочетания правительственных политик и инициатив и поддерживая эти усилия большими прямыми инвестициями со стороны частного сектора, мы можем преодолеть видение Путина и создать лучшее будущее для Украины и Европы,

– объяснил он.

Как исторический пример успешного экономического роста, Помпео привел опыт Германии после Второй мировой войны. По его мнению, немецкий народ преуспел в восстановлении своего государства по двум причинам:

Его политические руководители создали благоприятные условия для свободной рыночной экономики, таким образом поощряя немецкую изобретательность и развитие промышленности страны. Германия была открыта для широких прямых иностранных инвестиций, которые помогли ее отраслям стать мировыми лидерами.

"Сегодня, когда война в Украине продолжается уже третий год, Америка и Европа должны вернуться к этому проверенному подходу. Они должны попытаться восстановить и укрепить Украину с помощью мощных прямых иностранных инвестиций. Я уверен, что ресурсы и таланты украинского народа в сочетании с разумной государственной политикой, которую проводит украинское руководство, могут принести сегодня такой же успех, которого мы достигли вместе после Второй мировой войны", – считает Помпео.

Он заверил, что Америка и Европа заинтересованы в победе Украины и достижении ею долгосрочного экономического успеха. Ведь политика российского лидера направлена не только на уничтожение Украины, но и на подрыв трансатлантической безопасности и экономических основ, которые десятилетиями обеспечивали мир и процветание Европе.