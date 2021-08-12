Правоохранители разоблачили наркокурьеров на территории таможенного поста "Борисполя". Они пытались перевезти в другую страну партию псевдоэфедрина, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

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По данным СБУ, среднемесячный доход злоумышленников составлял десятки тысяч долларов.

Как действовали наркокурьеры

Злоумышленники декларировали багаж как лекарственные средства для того, чтобы скрыть противоправные действия. После этого они планировали реализовать товар через собственную сеть дилеров.

Правоохранителям удалось выяснить, что задержанные являются частью международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.



СБУ разоблачила наркокурьеров / Фото пресс-службы СБУ

Сотрудники СБУ также установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Сейчас решают вопрос о сообщении ему и другим злоумышленникам о подозрении и избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Кроме того, в Киеве задержали еще одного организатора контрабандного канала наркотиков в Украину. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметики.

Для этого они использовали сервисы международной почтовой связи. Организатора задержали во время получения очередной "посылки".