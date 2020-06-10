Российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы. После катастрофы актер пытался покончить с собой.

Родственники увидели на шее Михаила Ефремова следы от веревки, сообщает телеграмм-канал Mash.

Узнайте больше Что известно о Михаиле Ефремове: критика Путина, алкоголизм и уже не первое ДТП

Близкие актера рассказали, что после ДТП нашли артиста в его доме в бессознательном состоянии. Родственники вызвали скорую, которая якобы подтвердила, что есть признаки суицида.



Следы от веревки заметили родственники

В то же время следствие считает, что актер мог получить травму шеи во время ДТП. Заметим, что сразу после аварии медики не осмотрели Михаила Ефремова, и теперь выяснить истину сложно.



Ефремов ничего не помнит

Что говорит Ефремов

Сам актер уверяет, что ничего не помнит. В комнате дома находился сам, а для того, чтобы разобраться с его состоянием, медицинскую помощь вызвали трижды.

В то же время в ходе расследования с актером будут работать психиатры.

ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы: что известно

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил пьяную аварию в центре Москвы 8 июня, за рулем был именно актер.

В ДТП погиб 57-летний россиянин Сергей Захаров.

Михаила Ефремова задержали, теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.

Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 9 августа.

Свою вину актер полностью признал, заявив, что глубоко раскаивается.

Решение суда Ефремов в кепке с надписью Make Troubles Not War воспринял печальным вздохом.

Сначала актер не хотел покидать квартиру, когда к нему пришли правоохранители. Впоследствии появились данные, что он был не только пьян, но и под наркотиками.

Момент ДТП и арест Ефремова: видео