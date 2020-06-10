Російський актор Михайло Єфремов 8 червня влаштував смертельну ДТП у центрі Москви. Після катастрофи актор намагався накласти на себе руки.

Родичі побачили на шиї Михайла Єфремова сліди від мотузки, повідомляє телеграм-канал Mash.

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Близькі актора розповіли, що після ДТП знайшли артиста у його будинку в несвідомому стані. Родичі викликали швидку, яка нібито підтвердила, що є ознаки суїциду.



Сліди від мотузки помітили родичі

Водночас слідство вважає, що актор міг отримати травму шиї під час ДТП. Зауважимо, що одразу після аварії медики не оглянули Михайла Єфремова, тож тепер з’ясувати істину складно.



Єфремов нічого не пам'ятає

Що каже Єфремов

Сам актор запевняє, що нічого не пам’ятає. У кімнаті будинку він перебував сам, а для того, щоб розібратися з його станом, медичну допомогу викликали тричі.

Водночас під час розслідування з актором будуть працювати психіатри.

ДТП з Михайлом Єфремовим у центрі Москви: що відомо

Відомий російський актор Михайло Єфремов влаштував п’яну аварію у центрі Москви 8 червня, за кермом був саме актор.

У ДТП загинув 57-річний росіянин Сергій Захаров.

Михайла Єфремова затримали, тепер йому загрожує 12 років тюрми.

Суд обрав актору запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці – до 9 серпня.

Свою вину актор повністю визнав, заявивши, що глибоко кається.

Рішення суду Єфремов в кепці з написом Make Troubles Not War сприйняв сумним зітханням.

Спершу актор не хотів покидати квартиру, коли до нього прийшли правоохоронці. Згодом з’явилися дані, що він був не лише п’яним, але й під наркотиками.

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