Собственно, в нынешних обстоятельствах вопрос мобилизации особенно актуален. Виктор Шишкин, первый генеральный прокурор независимой Украины, развеял сомнения в ключевых моментах, касающихся мобилизационных процессов.

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Мобилизация и объявление войны: есть ли связь

Шишкин отмечает: мобилизация необязательно связана с фактом объявления войны. Согласно Конституции Украины президент имеет право принимать решение о мобилизации в случае, если есть угрозы для существования государства. И происходит это независимо от того, была ли объявлена война.

Необходимо понимать, что мобилизация – это защита государства, а не объявление войны. Спекуляции на эту тему – это уклонение от конституционных обязанностей,

– отметил Шишкин.

Эксперт также обратил внимание на исторические прецеденты, когда мобилизация проходила без объявления войны. Он привел пример со времен президентства Порошенко, когда мобилизационные указы были изданы именно без введения военного положения, что затем было признано антиконституционным. Однако факт необъявления войны на это никак не повлиял.

Шишкин акцентировал, что объявление войны может иметь негативные международно-правовые последствия для государства, которое стало жертвой агрессии. Он считает, что Украине достаточно объявления военного положения для мобилизации и защиты своей независимости.

С точки зрения международного права государство, объявляющее войну, является агрессором, даже если оно является жертвой нападения. То есть, если мы объявим войну России, получится так, что мы станем агрессором.

По словам Шишкина, введение военного положения в Украине 24 февраля 2022 предоставило правовые основания для проведения мобилизации. Он также отметил, что ранее, в 2014 году, введение военного положения могло бы способствовать более активной международной поддержке Украины.

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Добавим, что сейчас продолжаются активные дискуссии об обновлении законодательства по мобилизации. В конце прошлого года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании набора людей на службу в армию. Впоследствии правительству пришлось забрать документ на доработку.

Эксперты говорили об определенных нормах в документе, нарушающих конституционные права граждан. В то же время важно понимать, что оставлять все, как оно существует сейчас, тоже не вариант. Вооруженные Силы нуждаются в демобилизации первой волны мобилизованных и дополнительных людях для защиты государства от агрессора.