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Монатик удивил новым экстремальным хобби: яркие кадры

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Монатик стал серфером
Монатик стал серфером / Соцсети

Украинский певец Монатик попробовать себя в роли серфера. Артист показал видео своего экстремального занятия.

Монатик решил впервые встать на доску для серфинга и покорить большие волны. Совершил экстремальную затею артист в Киеве. Надев специальную одежду, популярный певец умело преодолевал водный путь и уверенно стоял на ногах.

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Результатами своего дебюта на воде Монатик поделился на своей странице в Instagram, чем вызвал немалое восхищение у поклонников.

Вчера (21 июня – ред.) был мой первый "wakesurf"! Ну, и теперь понятно, что это любовь навеки,
– отметил певец.

 

 

Известно, что Монатик решился на экстремальный отдых благодаря телеведущему Владимиру Дантесу. Именно он уже длительное время занимается серфингом и даже выучил несколько трюков, которые может повторить на воде.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Монатик экстрим
Источник: 24 Канал
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