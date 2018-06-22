Монатик удивил новым экстремальным хобби: яркие кадры
Украинский певец Монатик попробовать себя в роли серфера. Артист показал видео своего экстремального занятия.
Монатик решил впервые встать на доску для серфинга и покорить большие волны. Совершил экстремальную затею артист в Киеве. Надев специальную одежду, популярный певец умело преодолевал водный путь и уверенно стоял на ногах.
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Результатами своего дебюта на воде Монатик поделился на своей странице в Instagram, чем вызвал немалое восхищение у поклонников.
Вчера (21 июня – ред.) был мой первый "wakesurf"! Ну, и теперь понятно, что это любовь навеки,
– отметил певец.
Известно, что Монатик решился на экстремальный отдых благодаря телеведущему Владимиру Дантесу. Именно он уже длительное время занимается серфингом и даже выучил несколько трюков, которые может повторить на воде.