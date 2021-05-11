Полицейские задержали злоумышленника, который вблизи Иршавы стрелял в сторону людей, среди которых были дети. Это произошло в селе Собатин Хустского района.

Инцидент случился поздно вечером 10 мая. Злоумышленника уже задержали недалеко от места преступления. Сейчас его отправили в СИЗО.

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Как все происходило

Жители села позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный на микроавтобусе Mercedes-Benz стрелял в сторону людей, среди которых были и дети, а потом сбежал.

Полицейские Иршавы сразу отправились искать злоумышленника. В то же время, на место происшествия прибыли следователи, чтобы убедиться, что никто не пострадал.

Стрелка задержали меньше чем за час. Им оказался 31-летний житель села Сельцо. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.

Кроме этого, в автомобиле подозреваемого следователи нашли пистолет и патроны, разбросанные по салону. Специалисты проведут экспертизу и установят происхождение оружия.



Оружие, изъятое правоохранителями у мужчины / Фото Нацполиции

Что грозит Стрельцу

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия. У подозреваемого изъяли авто, оно на штрафплощадке местной полиции.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.