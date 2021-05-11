Мужчина на авто открыл стрельбу в сторону детей на Закарпатье
Полицейские задержали злоумышленника, который вблизи Иршавы стрелял в сторону людей, среди которых были дети. Это произошло в селе Собатин Хустского района.
Источник:Полиция Закарпатья
Инцидент случился поздно вечером 10 мая. Злоумышленника уже задержали недалеко от места преступления. Сейчас его отправили в СИЗО.
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Как все происходило
Жители села позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный на микроавтобусе Mercedes-Benz стрелял в сторону людей, среди которых были и дети, а потом сбежал.
Полицейские Иршавы сразу отправились искать злоумышленника. В то же время, на место происшествия прибыли следователи, чтобы убедиться, что никто не пострадал.
Стрелка задержали меньше чем за час. Им оказался 31-летний житель села Сельцо. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.
Кроме этого, в автомобиле подозреваемого следователи нашли пистолет и патроны, разбросанные по салону. Специалисты проведут экспертизу и установят происхождение оружия.
Оружие, изъятое правоохранителями у мужчины / Фото Нацполиции
Что грозит Стрельцу
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия. У подозреваемого изъяли авто, оно на штрафплощадке местной полиции.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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