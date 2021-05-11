Поліцейські затримали зловмисника, який поблизу Іршави стріляв у бік людей, серед яких були діти. Це сталося у селі Собатин Хустського району.

Інцидент трапився пізно ввечері 10 травня. Зловмисника вже затримали неподалік місця злочину. Наразі його відправили у СІЗО.

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Як все відбувалося

Мешканці села подзвонили у поліцію й повідомили, що невідомий на мікроавтобусі Mercedes-Benz стріляв у бік людей, серед яких були й діти, а потім втік.

Поліцейські Іршави одразу відправилися шукати зловмисника. Водночас на місце події прибули слідчі, аби переконатися, що ніхто не постраждав.

Стрільця затримали менше ніж за годину. Ним виявився 31-річний мешканець села Сільце. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.

Крім цього, в автомобілі підозрюваного слідчі знайшли пістолет та патрони, розкидані по салону. Фахівці проведуть експертизу та встановлять походження зброї.



Зброя, вилучена правоохоронцями у чоловіка / Фото Нацполіції

Що загрожує стрільцю

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. У підозрюваного вилучили авто, воно на штрафмайданчику місцевої поліції.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.