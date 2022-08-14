Его хотели задержать правоохранители, однако это не удалось, потому что злоумышленник застрелился. Об этом сообщил журналистам глава полиции Капитолия Том Менгер.

Ранее Полиция задержала стрелка, убившего 6 человек на параде ко Дню независимости США

Почему автомобиль самоубийцы пылал

Правоохранители попытались приблизиться к мужчине после нескольких выстрелов. Следователи считают, что подозреваемый поджег собственный автомобиль, затем начал стрелять из пистолета "без разбора".



Сожженный автомобиль забирают из-под Капитолия / Фото EPA

Когда личность мужчины установили, то оказалось, что у него было криминальное прошлое. Однако не было ничего, что непосредственно связывало бы его с Капитолием. Также неизвестно, какие именно были мотивы такого поступка.

Пока ничего не указывает на то, что мужчина целился в кого-то из находящихся на перерыве членов Конгресса. Также нет данных, что офицеры стреляли из своего оружия,

– акцентировал Том Менгер.



Авто, в котором находился злоумышленник / Фото EPA

Кстати – в Москве застрелился генерал-майор ФСБ: смотрите видео