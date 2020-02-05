На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома": предложение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда гривен, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов. Об этом говорится на сайте Президента.
К теме: Что будет с тремя миллиардами долларов, которые Украина получила от российского "Газпрома"
По словам главы государства, средства направят на строительство дорог, медицинскую сферу и энергоэффективность. Он также рассказал об одном из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине.
Отметим, что ранее Андрей Коболев заявлял, что руководство "Нафтогаза" хотело бы направить около 1 миллиарда долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.
Почему "Газпром" согласился отдать почти 3 миллиарда
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новую транспортную сделку, которая обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- Согласно достигнутым договоренностям, российская компания выплатила украинской 2,9 миллиарда долларов деньгами. Как это предусматривало решение Стокгольмского арбитража.
- В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
Выбор редакции
-
Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах4 февраля , 23:10
-
Мама сделала невероятные правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото4 февраля , 21:34
-
Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы4 февраля , 21:30