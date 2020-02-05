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      На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома": предложение Зеленского

      81 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда гривен, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

      Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов. Об этом говорится на сайте Президента.

      К теме: Что будет с тремя миллиардами долларов, которые Украина получила от российского "Газпрома"

      По словам главы государства, средства направят на строительство дорог, медицинскую сферу и энергоэффективность. Он также рассказал об одном из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине.

      Отметим, что ранее Андрей Коболев заявлял, что руководство "Нафтогаза" хотело бы направить около 1 миллиарда долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

      Почему "Газпром" согласился отдать почти 3 миллиарда

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Энергетика Владимир Зеленский Медицина Нафтогаз Газпром
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