На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома": предложение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда гривен, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов. Об этом говорится на сайте Президента.

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По словам главы государства, средства направят на строительство дорог, медицинскую сферу и энергоэффективность. Он также рассказал об одном из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине.

Отметим, что ранее Андрей Коболев заявлял, что руководство "Нафтогаза" хотело бы направить около 1 миллиарда долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако подчеркнул, что пока говорить об этом преждевременно.

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