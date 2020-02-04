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      На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому": пропозиція Зеленського

      51 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський запропонував спрямувати 2,9 мільярда гривень, які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому", на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медицини.

      Зеленський запропонував уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проєкти документів. Про це мовиться на сайті Президента.

      До теми: Що буде із трьома мільярдами доларів, які Україна отримала від російського "Газпрому"

      За словами глави держави, кошти спрямують на будівництво доріг, медичну сферу і енергоефективність. Він також розповів про один із планів – побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні.

      Відзначимо, що раніше Андрій Коболєв заявляв, що керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити близько 1 мільярда доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак наголосив, що наразі говорити про це – передчасно.

      Чому "Газпром" погодився віддати майже 3 мільярди

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Газпром Нафтогаз Медицина Володимир Зеленський Енергетика
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