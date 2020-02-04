На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому": пропозиція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський запропонував спрямувати 2,9 мільярда гривень, які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому", на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медицини.
Зеленський запропонував уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проєкти документів. Про це мовиться на сайті Президента.
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За словами глави держави, кошти спрямують на будівництво доріг, медичну сферу і енергоефективність. Він також розповів про один із планів – побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні.
Відзначимо, що раніше Андрій Коболєв заявляв, що керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити близько 1 мільярда доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак наголосив, що наразі говорити про це – передчасно.
Чому "Газпром" погодився віддати майже 3 мільярди
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- Відповідно до досягнутих домовленостей, російська компанія виплатила українській 2,9 мільярда доларів грошима. Як це передбачало рішення Стокгольмського арбітражу.
- У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.
- 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.