На що витратять 2,9 мільярда доларів, отриманих від "Газпрому": пропозиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував спрямувати 2,9 мільярда гривень, які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому", на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медицини.

Зеленський запропонував уряду підготувати у двотижневий термін необхідні проєкти документів. Про це мовиться на сайті Президента.

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За словами глави держави, кошти спрямують на будівництво доріг, медичну сферу і енергоефективність. Він також розповів про один із планів – побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні.

Відзначимо, що раніше Андрій Коболєв заявляв, що керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити близько 1 мільярда доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак наголосив, що наразі говорити про це – передчасно.

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