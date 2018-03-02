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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Харьковщине девочка попала под двухметровый слой снега

18:13, 2 марта 585 Читати новину українською

ЧП произошло в селе Ивашки Золочевского района Харьковской области. Во время досуга 12-летняя девочка попала под снежный завал.

По прибытию спасателей на месте происшествия там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти малышку. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но он не дышала.

Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось и девочку подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

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Как впоследствии стало известно, две девочки гуляли у оврага. Одна из них встала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега,
– говорится в сообщении спасателей.

Сейчас маленькая Светлана в больнице, у нее несерьезные ушибы. Если обследование не обнаружат никаких осложнений, девочку сразу отпустят домой.


На Харьковщине девочка попала под двухметровый слой снега

Когда ребенка достали из-под снега, он не дышал, однако спасателям удалось восстановить дыхание девочки

Теги: Новости Украины Дети Новости Харькова ГСЧС Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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