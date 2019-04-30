На корабле из России при странных обстоятельствах умерли два моряка: все подробности

На российском судне "Василий Головнин" по неустановленным пока причинам умерли два члена экипажа. Этот дизель-электроход принадлежит транспортной группе FESCO и шел он в порт южноафриканского Кейптауна. Сам инцидент произошел у берегов Антарктиды.

Как рассказал представитель профсоюзов Приморского края России, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли при странных обстоятельствах 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптауна. По его словам, уже создали комиссию по расследованию инцидента, однако причина смерти моряков пока не установлена. На расследование отводится 15 дней, а при необходимости срок могут продлить, передает "Интерфакс".

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Моряки начали чувствовать себя плохо, и врач на судне оказал им медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Они умерли с разницей в несколько часов. Это были работники филиала публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство",

– добавил он.

По информации издания КП, предварительная причина смерти моряков – отравление метанолом. В Федерации профсоюзов Приморья, со своей стороны, отметили, что комиссия проверяет эту версию, в то же время они рассматривают, что моряки могли умереть из-за "производственного фактора".

Также расследование происшествия ведет транспортная группа FESCO, но здесь пока ничего не комментируют, правда информацию о смерти двоих моряков подтвердили.

Что известно о судне "Василий Головнин" и его антарктической экспедиции? "Василий Головнин" является дизель-электроходом и поставщиком ледового класса. Он был построен в 1988 году в СССР. В конце января FESCO сообщила, что судно отправилось из Кейптауна в Антарктиду для снабжения индийских научно-исследовательских станций. Для реализации проекта на судне были проведены ремонтные работы и установлено дополнительное оборудование. Антарктический рейс должен был длиться три месяца.



На индийские арктические станции "Бхарати" и "Майтри" корабль доставил больше тысячи тонн грузов (техника, топливо и продовольствие), а обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций. Также судно доставило в Антарктиду новую смену индийских полярников.



"Василий Головнин" прибыл в Антарктиду во второй половине марта и после из-за тяжелого льда и непредсказуемой погоды почти месяц выбирался из Антарктиды на обратном пути, поскольку на некоторое время его движение было приостановлено. Начать обратное движение сквозь ледяной пояс ему помогло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", которое обеспечивает российские антарктические станции. Из-за того, что проложенный ранее канал замерз, двум поставщикам с середины апреля в паре пришлось практически прорубать себе путь через ледовое поле.



В итоге более мощный "Академик Федоров" смог выбраться самостоятельно, а вот "Василий Головнин", на борту которого находился 81 человек, попал в плен. Было решено эвакуировать часть экипажа и индийских исследователей вертолетами, однако во второй половине апреля ситуация со льдами в Антарктиде изменилась, и судно смогло самостоятельно выбраться из ледяного плена.

Смерти членов экипажа на российских судах – не редкость. В частности, в начале марта на борту ракетного фрегата "Адмирал Григорович" погиб военный оккупационных сил Крыма. По официальной информации, матрос выполнял ремонтные работы на высоте и сорвался вниз, с надстройки корабля.