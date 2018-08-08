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На Закарпатье нашли мертвым экс-главу пророссийской организации "Галицкая Русь"

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Кирилл Арбатов (в центре) со скаутами "Галицкой Руси"
Кирилл Арбатов (в центре) со скаутами "Галицкой Руси" / Фото из открытых источников

На Закарпатье в селе Лазещина нашли повешенным Кирилла Арбатова – бывшего руководителя пророссийской организации скаутов "Галицкая Русь". Инцидент произошел еще 4 августа, однако о нем стало известно только сейчас.

Об этом сообщает 112 Украина.

Согласно сообщению, 40-летнего мужчину нашел повешенным его сосед, который и вызвал полицию. Тело Арбатова сейчас на экспертизе, в то же время правоохранители открыли дело о самоубийстве.

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ТСН в свою очередь со ссылкой на правоохранителей сообщает, что одного из жителей Лазещины нашли повешенным на крыше дома, однако неизвестно, был ли это именно Арбатов.

О гибели человека в полицию сообщил сосед погибшего. Он нашел тело мужчины 1978 года рождения на крыше дома, который принадлежал погибшему. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, начато расследование,
– рассказали правоохранители.

Кто такой Кирилл Арбатов?
Лидер федерации скаутов "Галицкая Русь". В свое время возглавлял пророссийскую организацию "Русское молодежное братство" во Львове. "Галицкая Русь" занимается восстановлением памятников российских солдат, погибших в Первой и Второй мировых войнах. В частности, она занималась восстановлением могилы советского разведчика Николая Кузнецова во Львове, которую неоднократно уничтожали вандалы. В 2011 году "Галицкая Русь" попала в скандал во Львове. Представители управления образования города во время подготовки к ремонту в школе №35 обнаружили комнату с сатанинскими символами и неприличными изображениями. Впоследствии директор школы Лариса Корнийчук уволилась и сообщила, что это помещение арендовала именно "Галицкая Русь" под руководством Арбатова.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Закарпатья Российская пропаганда Расследования Самоубийство
Источник: 24 Канал
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