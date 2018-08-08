На Закарпатті знайшли мертвим екс-главу проросійської організації "Галицька Русь"

На Закарпатті у селі Лазещина знайшли повішеним Кирила Арбатова – колишнього керівника проросійської організації скаутів "Галицька Русь". Інцидент трапився ще 4 серпня, проте про нього стало відомо тільки зараз.

Про це повідомляє 112 Україна.

Згідно з повідомленням, 40-річного чоловіка знайшов повішеним його сусід, який і викликав поліцію. Тіло Арбатова зараз на експертизі, водночас правоохоронці відкрили справу про "самогубство".

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ТСН у свою чергу з посиланням на правоохоронців повідомляє, що одного з жителів Лазещини знайшли повішеним на даху будинку, проте невідомо, чи був це саме Арбатов.

Про загибель чоловіка в поліцію повідомив сусід загиблого. Він знайшов тіло чоловіка 1978 року народження на даху будинку, що належав загиблому. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Тіло скеровано на експертизу, розпочато розслідування,

– розповіли правоохоронці.

Хто такий Кирило Арбатов? Лідер федерації скаутів "Галицька Русь". Свого часу очолював і проросійську організацію "Російське молодіжне братство" у Львові. "Галицька Русь" займається відновленням пам'ятників російських солдатів, загиблих у Першій та Другій світових війнах. Зокрема, вона займалась відновленням могили радянського розвідника Миколи Кузнєцова у Львові, яку неодноразово нищили вандали.



У 2011 році "Галицька Русь" потрапила у скандал у Львові. Представники управління освіти міста під час підготовки до ремонту у школі №35 виявили кімнату з сатанинськими символами та непристойними зображеннями. Згодом директорка школи Лариса Корнійчук звільнилась та повідомила, що це приміщення орендувала саме "Галицька Русь" під керівництвом Арбатова.