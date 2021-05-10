Наемник боевиков Лусварги снова загремел за решетку: на этот раз в Бразилии
В бразильском штате Сан-Паулу правоохранители задержали бывшего боевика "ДНР" Рафаэля Маркуса Лусварги. Ранее у него уже были проблемы с законом и он даже был арестован в Украине.
Источник:R1
На этот раз экс-боевика оккупантов задержали за хранение наркотиков и боеприпасов. Полицейские изъяли у Лусварги 25 килограммов марихуаны.
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Детали задержания Лусварги
Во время патрулирования полиция Бразилии остановила Лусварги и еще одного 25-летнего мужчину. Они были несколько напуганы, чем вызвали еще большее подозрение у полицейских. Поэтому копы начали тщательнее проверять мужчин.
Правоохранители установили, что один из задержанных – Лусварги, который воевал против Украины на стороне "ДНР". А второй мужчина, имя которого не называется, был покупателем марихуаны.
Интересная находка
После этого правоохранители решили проверить документы и дом экс-боевика. Там полицейские обнаружили и изъяли:
- 25 килограммов марихуаны,
- порцию кокаиноподобного вещества,
- 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров.
Лусварги заявил, что несколько недель назад по просьбе других якобы неизвестных согласился хранить наркотики и боеприпасы в доме. За это он получал около 570 долларов в месяц. Полиция ходатайствует об избрании ему меры пресечения.
В доме Лусварги изъяли более 25 килограммов марихуаны / Фото Polícia Militar
Что известно о Рафаэле Лусварги
- 2 мая 2019 года украинский суд признал виновным бразильца Рафаэля Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Однако 29 декабря 2019 года во время "большого обмена" Киев передал ОРДЛО бывшего боевика.
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