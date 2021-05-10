Найманець бойовиків Лусваргі знову загримів за ґрати: цього разу в Бразилії
У бразильському штаті Сан-Паулу правоохоронці затримали колишнього бойовика "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі. Раніше він вже мав проблеми із законом і навіть був заарештований в Україні.
Джерело:R1
Цього разу ексбойовика окупантів затримали за зберігання наркотиків і боєприпасів. Поліцейські вилучили у Лусваргі 25 кілограмів марихуани.
До теми Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі: які в нього плани
Деталі затримання Лусваргі
Під час патрулювання поліція Бразилії зупинила Лусваргі та ще одного 25-річного чоловіка. Вони були дещо перелякані, чим викликали ще більшу підозру в поліцейських. Тому копи почали ретельніше перевіряти чоловіків.
Правоохоронці встановили, що один із затриманих — Лусваргі, які воював проти України на боці "ДНР". А другий чоловік, ім'я якого не називають, був покупцем марихуани.
Цікава знахідка
Після цього правоохоронці вирішили перевірити документи та оселю ексбойовика. Там поліцейські знайшли та вилучили:
- 25 кілограмів марихуани,
- порцію кокаїноподобної речовини,
- 350 боєприпасів калібру 9 міліметрів.
Лусваргі заявив, що кілька тижнів тому на прохання інших нібито невідомих осіб погодився зберігати наркотики та боєприпаси в будинку. За це він отримував приблизно 570 доларів на місяць. Поліція клопоче про обрання йому запобіжного заходу.
У будинку Лусваргі вилучили понад 25 кілограмів марихуани / Фото Polícia Militar
Що відомо про Рафаеля Лусваргі
- 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця Рафаеля Лусваргі в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його засудили до 13 років тюрми.
- Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" Київ передав ОРДЛО колишнього бойовика.
Поділитися новиною