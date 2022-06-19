Соответствующую информацию рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщили 18 июня.
Нашли перспективный препарат для лечения распространенного вида рака
США предоставили Украине лекарство для онкобольных
Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США. Министерство здравоохранения Украины распределило и развезло на склады 16,5 тонны лекарственных средств, используемых при лечении пациентов с онкологией,
– сообщили в Минздраве.
Также заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила, что каждый год онкологи регистрируют более 140 тысяч новых случаев заболеваний раком среди взрослых. Причем количество женщин и болеющих мужчин существенно не отличается.
Чиновница сообщила, какие препараты предоставили. В частности, речь идет о:
- ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл);
- флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл);
- метотрексат (10 мл/7,5 мг);
- сукральфат (CARAFATE 420 мл);
- эзомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM);
- месалазин (MESALAMINE);
- лансопразол (LANSOPRAZOLE);
- прометазин (PROMETHAZINE);
- палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл);
- третиноин (TRETINOIN);
- интеданиб (OFEV).
Известно, что лекарства уже получили больницы в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В Минздраве заверили, что в ближайшие дни лекарства приедут в другие области.
Минздрав напомнил о ранней диагностике рака
В министерстве напомнили, что каждый украинец может пройти шесть бесплатных исследований для раннего обнаружения онкологии. В частности, речь идет о:
- маммографию – обследование молочных желез;
- гистероскопию – обследование матки;
- эзофагогастродуоденоскопию (гастроскопию) – обследование пищевода и желудка;
- колоноскопию – обследование толстого кишечника;
- цистоскопию – обследование мочевого пузыря;
- Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.
Последние новости о раковых заболеваниях
- В марте стало известно, что Европа планирует усилить координацию, чтобы принимать больных раком детей из Украины, приезжающих транзитом через Польшу. Тогда онкобольных украинских детей приняла Франция . Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заверил, что страна примет столько наших детей, сколько потребуется.
- 7 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Кабинет Министров поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских и промышленных целях, а также в научной и научно-технической деятельности. То есть Кабмин поддержал легализацию медицинского каннабиса .
- В начале июня в Министерстве здравоохранения сообщили о возможном росте онкологических болезней у украинцев . Ведь 2 года пандемии COVID-19 и полномасштабное вторжение России в Украину существенно снизили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что из-за войны отдельные болезни могут проявляться на 10 – 15 лет раньше, чем в среднем в популяции. Именно поэтому министр рекомендовал всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности беспокоиться о своем здоровье и профилактически посещать врача.