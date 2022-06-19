Відповідну інформацію розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України. Про це повідомили 18 червня.

Зауважте Знайшли перспективний препарат для лікування поширеного виду раку

США надали Україні ліки для онкохворих

Заклади охорони здоров'я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США. Міністерство охорони здоров'я України розподілило та розвезло на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією,

– повідомили у МОЗ.

Також заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич повідомила, що кожного року онкологи реєструють понад 140 тисяч нових випадків захворювань на рак серед дорослих. Причому кількість жінок та чоловіків, які хворіють – суттєво не відрізняється. Посадовиця пояснила, які препарати надали. Зокрема мовиться про:

ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл);

флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл);

метотрексат (10 мл/7,5 мг);

сукральфат (CARAFATE 420 мл);

езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM);

месалазин (MESALAMINE);

лансопразол (LANSOPRAZOLE);

прометазин (PROMETHAZINE);

палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл);

третиноїн (TRETINOIN);

нінтеданіб (OFEV).

Відомо, що ліки вже отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. У МОЗ запевнили, що найближчими днями ліки приїдуть до інших областей.

МОЗ нагадали про ранню діагностику раку

Окрім цього, у міністерстві пригадали, що кожен українець може пройти шість безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології. Зокрема мовиться про:

мамографію – обстеження молочних залоз;

гістероскопію – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопію (гастроскопію) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопію – обстеження товстого кишківника;

цистоскопію – обстеження сечового міхура;

бронхоскопію – обстеження трахеї та бронхів.

Останні новини щодо ракових захворювань

У березні стало відомо, що Європа планує посилити координацію, щоб приймати хворих на рак дітей з України, які приїжджають транзитом через Польщу. Тоді онкохворих українських дітей прийняла Франція. Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран запевнив, що країна прийме стільки наших дітей, скільки буде треба.

7 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який регулюватиме обіг рослин роду коноплі у медичних і промислових цілях, а також у науковій і науково-технічній діяльності. Тобто Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу.

На початку червня у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що можливе зростання онкологічних хвороб в українців. Адже 2 роки пандемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що через війну окремі хвороби можуть виявлятись на 10 – 15 років раніше ніж в середньому в популяції. Саме тому міністр рекомендував всім, хто перебуває в безпечних регіонах, за найпершої можливості потурбуватись про своє здоров'я та профілактично відвідувати лікаря.

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