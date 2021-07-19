Церемония прощания с военным состоялась на площади города. Погибшему 17 июля должно было исполниться 39 лет.
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Что известно о Беляеве
Известно, что Андрей Беляев был военным, командиром отделения 57-й отдельной механизированной бригады. В марте 2014 года его мобилизовали, он проходил службу в воинской части 3036 Национальной гвардии Украины.
Мужчина участвовал в боях за освобождение Мариуполя. Его наградили знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудным знаком министра обороны Украины "Знак почета".
Он погиб в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области. Мужчина получил ранения во время массового обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
В Никополе простились с Беляевым / Фото Никопольского городского совета
Какая ситуация на востоке Украины
- Российские боевики за 18 июля 4 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ возле Авдеевки и Песков.
- Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10". Никто из наших военных не пострадал.
- В результате вражеских обстрелов 17 июля боевики ранили 2 военных.