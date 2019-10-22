Новая стратегия отношений ЕС с Украиной: правительство просит создать отдельный формат

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз принять решение об отдельном формате отношений с ассоциированными государствами в рамках "Восточного партнерства".

Дмитрий Кулеба отметил, что "Восточное партнерство", по мнению Украины, нуждается в реформе. Он также напомнил, что финальная цель сближения Украины и ЕС не достигнута.

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Надо определить, какова амбиция партнерства. Украина не воспримет "Восточное партнерство" просто как структурирование наших отношений с ЕС. Для нас это – инструмент для дальнейшего сближения,

– заявил вице-премьер во время встречи в рамках структурированных консультаций относительно "Восточного партнерства", организованных ЕС в Киеве.

По мнению Кулебы, в рамках "Восточного партнерства" должен быть выделен отдельный формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией. Говорится о государствах, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС и имеют амбиции дальнейшего сближения с ЕС.

По его словам, это делается не для того чтобы "разбить" партнерство. Кулеба призвал воспринимать реальность такой, какой как она есть.

Мы будем благодарны ЕС за признание того, что эти три государства отличаются, сохраняя при этом отношения с тремя другими (Арменией, Азербайджаном, Беларусью),

– отметил вице-премьер-министр.

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Важно! Курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения. Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

Что такое "Восточное партнерство" и зачем его создали?

В мае 2009 года Европейский союз запустил инициативу "Восточное партнерство". Ее цель – обеспечить сближение ЕС с шестью бывшими республиками СССР: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной. На момент запуска инициативы каждая из стран-участниц была по-разному готова к активизации интеграции с ЕС. Говорится и об уровне экономического развития, и о работе демократических институтов или реализации прав человека в той или иной стране.



ЕС не заявлял о намерениях расширяться на восток, но стремился поддержать стабильность в этих государствах. В том числе имелась в виду и политическая, и финансовая поддержка – для проведения реформ.

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Экономические и политические реформы должны привести к:

• подписанию соглашения об ассоциации с ЕС,

• созданию зоны свободной торговли,

• либерализации визового режима с ЕС,

• развитию энергетической отрасли,

• поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Не все страны "Восточного партнерства" во времени его создания четко заявляли о своих намерениях евроинтеграции. В отношении Азербайджана были претензии в системных нарушениях демократических ценностей, тесная связь Беларуси с Россией о соглашении с ЕС даже не позволяла говорить, а Армения просто отказалась от намерения подписывать соглашение об ассоциации – под давлением той же России.

Чего за 10 лет достигли страны "Восточного партнерства"

Соглашение об ассоциации с ЕС – Украина заключила его в июне 2014 года, после Революции Достоинства и смены власти. В том же году это сделали Грузия и Молдова.

Безвизовые: со временем граждане и Молдовы, и Грузии, и Украины получили право посещать ЕС с туристической целью в безвизовом режиме.

Открытие зоны свободной торговли способствовало увеличению объемов торговли между Украиной и ЕС, а также украинские производители ввели европейские стандарты.

Ряд реформ: децентрализации, государственной службы, антикоррупционные, поддержка малого и среднего бизнеса и тому подобное.