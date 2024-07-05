На российском пропагандистском канале заявили, что якобы на видео украинцы. Однако ролик от 22 июня россияне взяли из украинского телеграмм-канала russia no context, а впоследствии его опубликовал журналист Юрий Бутусов, отметив, что это кадры из Роботино Запорожской области.

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Что известно о циничном обмане оккупантов

Российские пропагандисты заявили, что якобы на кадрах украинские военные. Мол, один убивает другого бойца, который ранен.

Пропагандисты при этом обрезали источник видео, которое взяли с украинского телеграм-канала.

Кадры пропагандистов, где они обрезали видео и солгали: смотрите видео

Кадры, на которых видно источник видео и российского солдата, который убивает собрата

(Осторожно! Видео содержит жестокие кадры, 18+)

Причем, если взглянуть на видео лучшего качества, чем показали пропагандисты, то там таки видно россиян.



Россияне убивают своих раненых на фронте / Скриншот с видео

В телеграм-канале russia no context написали, что у российского оккупанта прилетел дрон и он попросил сослуживца добить его.

Побратим без раздумий стреляет в голову. И идет себе дальше... Он даже не пытается осмотреть раненого, оценить серьезность ранений (вероятно, они очень серьезные, но все же). Видимо, они оба подсознательно понимают, что это бессмысленно, потому что ни о какой эвакуации и речи не идет,

– объяснили в нашем телеграм-канале.

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что россияне действительно показали у себя по ТВ, как один российский солдат добивает другого и издевались над своими просто ради эффектной картинки.

"Вся Россия радуется и хохочет над страданиями своих военных. Только представьте глубину морального падения этих извергов", – добавил журналист.

Кроме того, в украинском телеграм-канале уточнили, что видео снято возле Роботино Запорожской области. На видео видно, как россияне убегают в сторону украинских позиций.