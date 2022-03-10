Президент Украины Владимир Зеленский сейчас является врагом №1 для Путина. О причинах такого отношения он рассказал в интервью немецкой газете Die Zeit, сообщает 24 канал.

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Цель России – убить Зеленского

Российские оккупанты готовятся к штурму Киева. Их важной целью является убийство президента. Зеленский рассказал, что он будет находиться со своим народом, ведь это лучшая защита.

Когда в России готовили вторжение, они не рассчитывали, что украинцы будут защищать свое государство. Весь народ. Кремль не рассчитывал, что эта война станет для нас отечественной войной, как ее вел Советский Союз против Гитлера. Люди Путина просто не знают Украину,

– добавил президент.

Зеленский отметил, что когда с ним вся Украина, он чувствует себя в безопасности. Это правило, которое стоит изучить и многим на Западе. Президент добавил, что он является врагом №1 для Путина, потому что у российской правительственной верхушки такой способ восприятия реальности. Они не видят народ, когда смотрят на государство.

"Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Поэтому и такая угроза. Все очень просто, – заявил президент".

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В каких условиях живет президент

Зеленский рассказал, что не трудно догадаться, в каких условиях он живет.

"Очень мало сна. Очень много кофе. Очень много переговоров. Очень много вещей, которые необходимы для обороны и спасения людей", – отметил президент.

Он добавил, что не скрывает того, что находится в Киеве. Об этом также знают 40 миллионов украинцев. По словам Зеленского, он не думал над предложением США эвакуировать его из страны.

"Они плохо обо мне думали, но я это простил. Я – со своим народом!", подытожил президент.

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