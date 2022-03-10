Президент України Володимир Зеленський наразі є ворогом №1 для Путіна. Про причини такого ставлення він розповів у інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, повідомляє 24 канал.

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Мета Росії – вбити Зеленського

Російські окупанти готуються до штурму Києва. Їхньою важливою метою є вбивства президента. Зеленський розповів, що він перебуватиме зі своїм народом, адже це найкращий захист.

Коли в Росії готували вторгнення, вони не розраховували, що українці будуть захищати свою державу. Увесь народ. Кремль не розраховував, що ця війна стане для нас вітчизняною війною, як її вів Радянський Союз проти Гітлера. Люди Путіна просто не знають України,

– додав президент.

Зеленський зауважив, що коли з ним вся Україна, він почувається у безпеці. Це правило, яке варто вивчити й багатьом на Заході. Президент додав, що він є ворогом №1 для Путіна, бо у російської урядової верхівки такий спосіб сприйняття реальності. Вони не бачать народ, коли дивляться на державу.

"Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити або залякати, а от про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", – заявив президент.

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