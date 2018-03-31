Орландо Блум похвастался идеальным прессом: фото
Популярный британский актер Орландо Блум показал свое накачанное идеальное тело. Звезда опубликовал фотографию на странице в Instagram, чем изрядно порадовал поклонников.
41-летний актер продемонстрировал рельефный пресс с кубиками. Орландо Блум стоит в ванной комнате перед зеркалом, задумчиво глядя в свое отражение.
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Вероятно, фотографию сделала звездная девушка актера – Кэти Перри, с которой он отправился в Японию. В стране певица дает концерты в рамках мирового турне, поэтому пара решила совместить работу с отдыхом.
Это фото сделано не просто для тщеславия. Я напоминаю себе о том, что в этом месяце пришел к этой форме,
– написал Орландо Блум.
Поклонницы актера засыпали его комплиментами и признаниями в любви. "Я люблю вас", "Милый", "Повезло Перри", "Красивый", – не скрывали восторга пользователи соцсети.
Кто такой Орландо Блум?
Это популярный британский актер, наиболее известный по роли в фильме "Пираты Карибского моря". Кроме этого, Орландо Блум сыграл в фильмах "Тайный агент", "Троя", "Царство небесное", "Мушкетеры", "Эверест". Восхождение ради мира". Голливудский красавец был в отношениях с актрисами Умой Турман, Кирстен Данст, Сиенной Миллер, Джессикой Биль, Пенелопой Крус, Наоми Харрис.