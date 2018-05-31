Отъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, – аналитики

Мигрантов, которые ожидают "легких денег", нередко постигает разочарование за рубежом.

Из-за отъезда украинцев на заработки за границу страдают дети. Обычно, семья гастарбайтеров остается в Украине. Об этом говорит аналитик Центра CEDOS Александра Слободян, пишет "5 канал".

"Ослабляются семейные связи, очень часто семьи разрушаются. Есть дети, которые растут без родителей или с одним из родителей. Мы даже проводили исследования и показывали, что это влияет на успеваемость детей в школах. Если один из родителей на заработках или оба – то у них баллы по ЗНО обычно ниже, чем у тех детей, которые живут с обоими родителями в Украине", – отмечает эксперт.

Кроме того, он добавляет, что летом традиционно происходит всплеск сезонной трудовой миграции, так как именно в это время популярные среди заробитчан страны нуждаются в дополнительной рабочей силе. При этом мигрантов, ожидающих "легких денег", нередко ждет разочарование.

"Это часто сверхурочная работа, работа по 12 часов в день, например. И деньги, возможно, не такие большие, если сравнивать с тем, какие социальные потери понесут эти люди. То есть, они длительное время находятся вне дома, живут в другой культуре, которая не всегда охотно их принимает", – добавил Слободян.

Именно сезонные работы наиболее популярны среди отечественных работников. По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", в течение последних 5 лет на них были задействованы 77% мигрантов.