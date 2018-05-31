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Від’їзд батьків на заробітки впливає на шкільну успішність дітей, – аналітики

86 Читать новость на русском
Діти в школі
Діти в школі / academyua.com

Мігрантів, що очікують "легких грошей", нерідко спіткає розчарування за кордоном.

Через від'їзд українців на заробітки за кордон страждають діти. Зазвичай, сім’я заробітчан залишається в Україні. Про це каже аналітик Центру CEDOS Олександра Слободян, пише "5 канал".

"Послаблюються сімейні зв’язки, дуже часто сім‘ї руйнуються. Є діти, які зростають без батьків або з одним із батьків. Ми навіть проводили дослідження і показували, що це впливає на успішність дітей у школах. Один із батьків є на заробітках або обидва – то у них бали по ЗНО зазвичай нижчі, ніж у тих дітей, що живуть з обома батьками в Україні", – зазначає експерт.

Крім того, він додає, що влітку традиційно відбувається сплеск сезонної трудової міграції, адже саме в цей час популярні серед заробітчан країни потребують додаткової робочої сили. При цьому мігрантів, що очікують "легких грошей", нерідко спіткає розчарування.

"Це часто робота понаднормова, робота по 12 годин на день, наприклад. І гроші, можливо, не такі великі, якщо порівнювати з тим, які соціальні втрати понесуть ці люди. Тобто, вони тривалий час перебувають поза межами свого дому, живуть в іншій культурі, яка не завжди охоче їх приймає", – додає Слободян.

Саме сезонні роботи найбільш популярні серед вітчизняних заробітчан. За даними дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", протягом останніх 5 років на них було задіяно 77% мігрантів.

Теги: Діти Гроші
Джерело: 24 Канал
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