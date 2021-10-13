О преступлении заявила сама пострадавшая утром 12 октября. Она указала на двух мужчин.
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На Полтавщине женщина заявила об изнасиловании полицейским
Утром 12 октября жительница Лубенщины обратилась к правоохранителям с заявлением об изнасиловании. По ее словам, к преступлению причастны двое мужчин.
- Женщина указала на вероятных насильников.
- Одним из них оказался местный участковый полицейский.
Примечательно, что по документам с 30 сентября он находится на больничном, как сообщили в Нацполиции.
- Также там говорят, что занимаются служебным расследованием.
- И обещают, что будут всесторонне способствовать следствию в ГБР.
Тем временем следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство в отношении этой ситуации по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса об изнасиловании. Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
Стоит напомнить о других жутких случаях изнасилования полицейскими:
- В мае 2020 года двух полицейских Кагарлицкого отделения (Киевская область) заподозрили в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.
- И в июне 2013 года трое тогда еще милиционеров жестоко избили и изнасиловали 29-летнюю жительницу Врадиевки (Миколаївська область).