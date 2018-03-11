Паралимпиада-2018: украинец Максим Яровой завоевывает золотую медаль

В воскресенье, 11 марта, во второй день Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхьончане, сборная Украины завоевала очередную золотую медаль.

В лыжных гонках на 15 километров среди мужчин стартовало сразу два украинском – Максим Яровой и Тарас Радь.

Читайте также: Паралимпиада-2018: Виталий Лукьяненко приносит Украине первую золотую медаль

Они уверенно дошли до финиша, однако из-за правила соревнований, известно кто станет победителем стало только в конце. Им стал украинец Максим Яровой. Второе место у американского спортсмена, третье – у корейца.

Тарас Радь в итоге занял седьмое место.

Эта золотая медаль стала второй для Украины на Паралимпиаде-2018. Теперь в активе украинцев – шесть наград: две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.