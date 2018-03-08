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Паралимпиада-2018: в Пхёнчхане торжественно подняли флаг Украины

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На Паралимпиаде-2018 поднят украинский флаг
На Паралимпиаде-2018 поднят украинский флаг / Скриншот из видео

В четверг, 8 марта, в Паралимпийской деревне Пхёнчхан состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага перед Паралимпиадой-2018.

Об этом сообщает Xsport.

Мероприятие прошло под аккомпанемент гимна Украины на специальной площади и собрало спортсменов и тренеров украинской сборной. Отметим, что в состав сборной Украины на Паралимпиаде-2018 вошли 30 спортсменов. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.

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К слову, зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане будут проходить с 9 по 18 марта.

Теги: Новости Украины Новости спорта Южная Корея Паралимпийские игры Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
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