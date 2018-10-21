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      Переход на зимнее время 2018: когда переводят часы в Украине

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      Когда переводят часы на зимнее время 2018 в Украине
      Когда переводят часы на зимнее время 2018 в Украине / 24 канал

      Переход на зимнее время в 2018 году в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября – в ночь на 28 октября. Когда нужно переводить часы на зимнее время и как уберечь свое здоровье в этот период – далее в материале.

      В ночь с 27 на 28 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Несмотря на то, что у нас появится дополнительный час для сна, это не всегда хорошо сказывается на здоровье. К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

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      Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но организм человека все равно к новому режиму привыкает в течение целых двух недель. Поэтому готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее, как минимум за неделю.

      Коли переводять годинники на зимовий час в Україні
      Когда переводят часы в Украине 2018 на зимнее время​

      Переход на зимнее время 2018 – каких правил стоит придерживаться:

      – за несколько дней до перехода на зимнее время дайте своему организму отдохнуть – избегайте чрезмерных физических нагрузок, не задерживайтесь на работе и избегайте переутомления;

      – придерживайтесь правильного питания – исключите из рациона алкоголь, жирную пищу, старайтесь пить больше воды;

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      – за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут позже, чем обычно;

      – перед сном устройтесь себе расслабляющие процедуры – примите теплую ванну, выпейте травяного чая не пользуйтесь гаджетами за час до сна;

      – больше гуляйте на свежем воздухе, а перед сном хорошо проветривайте вашу спальню.

      Коли переводять годинники на зимовий час в Україні
      К переходу на зимнее время нужно готовиться за неделю

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      Организм полностью адаптируется к новому режиму уже две-три недели. Но если вы будете придерживаться этих простых правил, то не почувствуете никаких изменений и будете чувствовать себя бодрыми и полными сил.

      Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводит часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровая жизнь Советы
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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