Как перестать пить алкоголь после карантина: советы психолога

Из-за карантина у многих людей изменился стиль жизни. Самоизоляция может сопровождаться стрессом и страхом перед будущим. Некоторые справляются с этими проблемами с помощью алкоголя.

О том, почему мы стали больше пить во время карантина и на чем заканчивается польза алкоголя и начинается его вред – в эфире 24 канала рассказала доктор-психолог и гештальт-терапевт Светлана Соловей.

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О "пользе" алкоголя

По ее словам, люди перестали общаться со своими друзьями и родственниками и больше времени проводят дома. Поэтому и начали употреблять больше алкоголя.

"Для организма лучше не употреблять алкоголь вообще. Поэтому дозу нужно свести к минимуму. Но если раз в неделю или две выпить пол бокала вина – это может быть полезным для здоровья. Хорошее вино обладает антиоксидантным действием на организм", – отметила Соловей .



Для организма лучше вообще не употреблять алкоголь / Фото Unsplash

Как вернуться к предыдущему образа жизни

Психолог посоветовала постепенно возвращаться к привычному образу жизни. Для этого лучше придерживаться графика и режима, который был до карантина.

Не надо тянуть за собой алкоголь, он не улучшит ваше состояние. Но за эти 2 месяца может сформироваться привычка,

– отметила Соловей.

Если же возникают навязчивые мысли о том, что хотелось бы выпить и расслабиться, то нужно обратиться к специалисту. Он поможет вам узнать – это первые проявления зависимости, или привычка, которую можно исправить.

"Людям стоит к себе прислушиваться. Наблюдать за своим состоянием. Если вы замечаете, что это входит в норму, то обращайтесь за помощью", – подытожила Соловей.

Смотрите видео 24 канала про алкоголь на карантине: