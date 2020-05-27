Як перестати пити алкоголь після карантину: поради психолога

Через карантин у багатьох людей змінився стиль життя. Самоізоляція може супроводжуватися стресом і страхом перед майбутнім. Деякі справляються з цими проблемами за допомогою алкоголю.

Про те, чому ми стали більше пити під час карантину та на чому закінчується користь алкоголю й починається його шкода – в ефірі 24 каналу розповіла доктор-психолог та гештальт-терапевт Світлана Соловей.

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Про "користь" алкоголю

За її словами, люди перестали спілкуватися зі своїми друзями та родичами й більше часу проводять вдома. Через це й почали вживати більше алкоголю.

"Для організму краще не вживати алкоголь взагалі. Тому дозу потрібно звести до мінімуму. Але якщо раз на тиждень чи два випити пів келиха вина – то це може бути корисним для здоров'я. Хороше вино має антиоксидантну дію на організм", – зазначила Соловей.



Для організму краще взагалі не вживати алкоголь / Фото Unsplash

Як повернутися до попереднього стилю життя

Психологиня порадила поступово повертатись до звичного стилю життя. Для цього краще дотримуватись графіку та режиму, який був до карантину.

Не треба тягнути за собою алкоголь, бо він не покращить ваш стан. Але за цих 2 місяці може сформуватися звичка,

– наголосила Соловей.

Якщо ж виникають нав'язливі думки про те, що хотілося б випити й розслабитися, то потрібно звернутися до спеціаліста. Він допоможе вам дізнатись – це перші прояви залежності, чи звичка, яку можна виправити.

"Людям варто до себе прислухатися. Спостерігати за своїм станом. Якщо ви помічаєте, що це входить у норму, то звертайтеся по допомогу", – підсумувала Соловей.

Дивіться відео 24 каналу про алкоголь на карантині: