Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней

Самой главной новостью текущего года может стать открытие, совершенное австралийскими учеными. По моему мнению, потенциально оно способно привести к настоящему перевороту в медицине и спасти сотни миллинов (если не миллиарды) человеческих жизней.

Мировая медицинская революция

Это событие можно назвать безумным лишь в хорошем смысле слова. На самом деле, оно, конечно, очень умное, смелое и, можно сказать, элегантное. Речь о создании нового метода диагностики онкологических заболеваний. По словам авторов исследования из университета Квинсленда (это северо-восток Австралии), они придумали недорогой, быстрый, надежный и универсальный метод выявления злокачественных опухолей в организме человека.

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Сначала пара технических деталей. Ученые выяснили, что ДНК здоровых клеток и ДНК раковых клеток по-разному прилипает к металлическим поверхностям. Это позволило создать индикатор – раствор на основе воды и наночастиц золота (он розоватого цвета). Если в этот раствор добавить ДНК из здоровых клеток, то он тут де станет голубым. Но если среди ДНК окажутся больные клетки, то он сохранит розоватый цвет.

Австралийцы утверждают, что точность тестирования составляет 90%. При этом в оставшихся 10 процентах случаев тест ошибается лишь в "бдительную" сторону, то есть показывает наличие опухоли, хотя ее нет. Если же она есть, то он обязательно ее показывает.

Точную стоимость проведения этого анализа пока никто не называет – метод пока находится лишь в стадии тестирования. Однако авторы говорят, что он будет "крайне недорогим" и очень быстрым. От сдачи анализа крови до получения результата уйдет не более десяти минут. При этом тест будет выявлять все виды известных нам заболеваний. А со временем авторы хотят, чтобы он также выявлял тип опухоли и ее возраст.

Важно подчеркнуть, что этот тест не скажет, какой именно орган поражен болезнью (это должны будут выяснить специалисты), но укажет, что проблема есть и ее надо искать. Почему это важно? Сейчас диагностика онкологических заболеваний – очень дорогой, сложный и неприятный процесс. При этом для каждого органа ее (диагностику) надо проводить отдельно. Это почти невозможно.

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На ранних этапах рак обычно никак себя не проявляет. А заметные симптомы, как правило, появляются на последних стадиях, когда болезнь уже запущена и лечить ее очень трудно. Из-за этого смертность среди онкологических пациентов весьма высока. Если все люди на нашей планете получат возможность регулярно – хотя бы раз в полгода – за 10 минут проходить тест на рак, ситуация кардинально улучшится. Методов лечения этих заболеваний на ранних стадиях очень много. А сама терапия – на порядки проще и успешнее.

Одна из самых ужасных болезней для всего человечества станет намного менее страшной. Речь тут не идет о ее полном излечении. Вовсе нет. Я говорю лишь о ранней диагностике, которая позволит спасти неисчислимое количество жизней. Если у ученых все получится, и австралийский метод станет общепринятым, они наверняка получат Нобелевскую премию. Может быть, даже парочку, так как открытие это на уровне антибиотиков, которые тоже спасли миллиарды людей.

Но тут я должен сделать очень важную оговорку. Я не случайно говорю "если". Во всем мире ученые уже много раз казалось бы вплотную подбирались к надежной методике победы над раком, но всякий раз коварная болезнь оказывалась хитрее и сильнее. Поэтому сейчас мы, неспециалисты, можем лишь надеяться, что на этот раз все серьезно.

Со своей же стороны я могу вам гарантировать, что новость эта не "желтая", а вполне нормальная. Отчет об исследовании уже опубликован в очень авторитетном журнале Nature, который всякую псевдонаучную чушь тщательно отфильтровывает. Соответственно, мы действительно можем быть на пороге мировой медицинской революции.

Чисто британское убийство

Пока одни врачи делают все возможное ради спасения человеческих жизней, другие заняты противоположной деятельностью, а также решением собственных проблем. Меня тут на днях просто поразила совершенно безумная, кинематографическая история британского фармацевта Митеша Пателя и его непростых отношений со вселенной.

Внешне Патель был успешным человеком: сын бедных мигрантов из Индии получил медицинское образование, работал по специальности, женился, купил себе дом в городе Миддлсборо на севере Англии. Но в душе 37-летнего медика царили демоны.

Женился он вынужденно, по настоянию своих родителей, которых боялся ослушаться. На самом же деле, он был гомосексуалистом и тайно встречался с другими мужчинами. Однако признаться в этом своей жене и своей семье он не мог. Те были очень патриархальных взлядов – он бы стал позором для своего рода. И еще неизвестно что с ним бы сделали.

Тем временем, Патель завел себе постоянного бойфренда, в которого, видимо, влюбился. И решил, что не может больше терпеть свою текущую жизнь. Фармацевт придумал способ полного ее изменения. Способ, к сожалению, нелегальный. Он убил свою благоверную. Сначала вколол ей укол, от которого она потеряла сознание, а потом задушил ее, надев на голову пластиковый пакет.

Чтобы получить страховку и не вызвать подозрений, Патель инсценировал ограбление дома с убийством. Он разбросал повсюду вещи, сломал дверь, объявил о пропаже ценностей и выбросил во дворе дома телефон супруги – якобы его обронили грабители, когда убегали.



Обстановка в доме Пателя сразу после убийства жены

Поначалу следователи поверили уважаемому врачу. Но их мнение изменилось, когда они изучили телефон убитой и телефон самого Пателя. Благодаря приложению для здоровья и занятий физкультурой выяснилось, что сразу после убийства фармацевт пару часов носился по дому, симулируя грабеж. А в это же время его жена лежала рядом без движения. В полицию он не звонил.

Пателя арестовали. На допросах он рассказал, что мечтал со своим бойфрендом уехать в Австралию и на берегу океана начать все сначала с новой семьей. Для этого он даже хитростью уговорил жену на оплодотворение ее яйцеклеток в пробирке. Получившиеся эмбрионы он заморозил и положил в криокамеру на хранение. Планировал в Австралии найти суррогатную мать и вырастить детей.

Новую жизнь он хотел начать на два миллиона фунтов (70 миллионов гривен), которые ему выплатила страховая за ограбление и гибель жены. Но британская полиция оказалась умнее. Есть даже некоторый символизм в том, что фармацевт "спекся" на приложении для здоровья. Теперь вместо Австралии, миллионов и новой жизни ему предстоит провестни ближайшие 30 лет в британской тюрьме.

Мне кажется, что эта история вполне достойна пера Агаты Кристи или, как минимум, фильма Вуди Аллена. Жуткая, дикая, но со справедливым финалом.