Первая жертва аннексии Крыма: кто запытал активиста Решата Аметова за одиночный пикет

Первой жертвой аннексии полуострова Российской Федерацией стал Решат Аметов. В марте 2014-го года он вышел на одиночный пикет против оккупации Крыма, откуда был похищен. Его тело нашли через 2 недели с признаками насильственной смерти.

Решата Аметова похитили двое участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма". Установлены имена заказчика и исполнителей – они объявлены в международный розыск, сообщает пресс служба прокуратуры АР Крым.

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Похищение Аметова осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего-пенсионера Вооруженных сил Российской Федерации С., имя которого не разглашается. Организатор проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728-м отдельном батальоне связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

После совершенного преступления, мужчина покинул территорию АР Крым и воевал вместе с пророссийскими боевиками на стороне "ДНР".

В апреле 2014-го года он организовал похищение трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".

Что случилось в марте 2014-го года

3 марта 2014-го года 38-летний Решат Аметов вышел на мирный одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. Решат полчаса стоял без плакатов и молчал. Однако впоследствии подъехала машина "Chevrolet Lacetti", скрутила мужчину и увезла его в неизвестном направлении.

15 марта Решата Аметова нашли мертвым. Голова Решата была обмотана скотчем, на теле были многочисленные следы пыток, а рядом лежали наручники.

Как сообщает прокуратура АР Крым, активиста отвезли в штаб незаконной группировки "самооборона Крыма". Там его мобильный телефон работал последний раз.

В 2017 году Решату Аметову посмертно присвоено звание Героя Украины.

Момент похищения Решата Аметова в Симферополе: видео