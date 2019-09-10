Первая жертва аннексии Крыма: кто запытал активиста Решата Аметова за одиночный пикет
Первой жертвой аннексии полуострова Российской Федерацией стал Решат Аметов. В марте 2014-го года он вышел на одиночный пикет против оккупации Крыма, откуда был похищен. Его тело нашли через 2 недели с признаками насильственной смерти.
Решата Аметова похитили двое участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма". Установлены имена заказчика и исполнителей – они объявлены в международный розыск, сообщает пресс служба прокуратуры АР Крым.
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Похищение Аметова осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего-пенсионера Вооруженных сил Российской Федерации С., имя которого не разглашается. Организатор проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728-м отдельном батальоне связи Вооруженных Сил Российской Федерации.
После совершенного преступления, мужчина покинул территорию АР Крым и воевал вместе с пророссийскими боевиками на стороне "ДНР".
В апреле 2014-го года он организовал похищение трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа".
Что случилось в марте 2014-го года
3 марта 2014-го года 38-летний Решат Аметов вышел на мирный одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. Решат полчаса стоял без плакатов и молчал. Однако впоследствии подъехала машина "Chevrolet Lacetti", скрутила мужчину и увезла его в неизвестном направлении.
15 марта Решата Аметова нашли мертвым. Голова Решата была обмотана скотчем, на теле были многочисленные следы пыток, а рядом лежали наручники.
Как сообщает прокуратура АР Крым, активиста отвезли в штаб незаконной группировки "самооборона Крыма". Там его мобильный телефон работал последний раз.
В 2017 году Решату Аметову посмертно присвоено звание Героя Украины.
Момент похищения Решата Аметова в Симферополе: видео